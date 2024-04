Betalú y Looser coinciden en el deseo de "recuperar la corona" de la Titan

Boumalne Dades (Marruecos), 27 abr (EFE).- Konny Looser (Kosner Saltoki), el suizo doble ganador de la Titan, vuelve a Marruecos con "sed de venganza" tras su pinchazo en 2023, y asegura que acude a la cita "para darlo todo y ganar", pero sabe que en el pedregoso camino del desierto tendrá que luchar contra "la ilusión de alcanzar un quinto título" del español Josep Betalú (KH-7), el más laureado en la historia de la carrera junto a Roberto Heras.

Looser se ha unido a las filas del Kosner - Saltoki Home, equipo que saldrá con ilustres exprofesionales como Óscar Pereiro, Luis León Sánchez, Pruden Indurain ó Sylvain Chavanel. La experiencia recogida por el ciclista helvético en tres participaciones será clave para lograr su objetivo.

"Puede que tenga que tirar más de mi experiencia y no tanto de la fuerza. Espero poder tomarme la revancha y voy a darlo todo para volver a ganar esta carrera. El año pasado estaba muy fuerte pero tuve problemas físicos, y este año todo puede ser diferente", asegura Looser.

El doble ganador en Marruecos admite dudas respecto a su preparación, ya que alguna lesión ha lastrado su programa. No obstante, esa falta de forma se podría compensar con la motivación que supone volver a rodar por el desierto marroquí.

"No he podido desarrollar los planes de preparación previstos, y eso me produce algo de nerviosismo y estrés. No he competido desde febrero y mi estado de forma es para mi una incógnita, es algo que podré comprobar en cuanto empiece la carrera y me mida a mis rivales. Lo que tengo claro es que llego a la Titan con muchas ganas", explica.

Respecto a la experiencia de compartir equipo con ilustres ciclistas de la ruta, Looser recordó la experiencia de conocer a Miguel Indurain en 2023. Este año el pentacampeón del Tour de Francia estará acompañando al equipo en Marruecos.

"Conocí a Induráin el año pasado y fue genial tenerlo en el equipo. A Luis León y Pereiro los veía por televisión. Será una experiencia especial compartir equipo con ellos. Y a Chavanel le conozco porque estuve compartiendo haima con él cuando debuté en 2021", concluyó.

LA HISTORIA ESPERA A BETALÚ: OBJETIVO QUINTO TITULO

Josep Betalù (KH7) será una de los grandes favoritos y rival directo de Looser por el título. El catalán, con 4 títulos en su palmarés, aspira a destacarse con el quinto, lo que supondría desempatar con Roberto Heras.

"Llego en buen momento de forma, me encuentro bien y muy mentalizado para hacer una buena carrera. En el equipo KH7 esperaran la victoria y me dan confianza y la opción de elegir mis compañeros. Tengo este año el mejor equipo que he tenido nunca", afirma un animado Betalú.

El ciclista de Amposta, afincado en Costa Rica, tendrá la responsabilidad y el honor de lucir el dorsal número 1 entre los 475 participantes de la Titan.

"Salir con el número 1 siempre es una responsabilidad, supone algo de presión, pero al mismo tiempo me gusta tener esa responsabilidad. Soy un corredor que obtiene mejores resultados cuando la presión es mayor y espero demostrarlo a partir del domingo. Ya sé que llevaré ese dorsal por la ausencia de Roberto Bou, ganador en 2023, pero acepto el reto".

Betalú vuelve un año más a "su" carrera, en la que se dio a conocer con puestos de gloria, acumulando victorias que le permiten ocupar la cúspide del palmarés.

" Como ciclista para mí la Titan supone un antes y un después. Me enamoré desde el primer día que la corrí. Y la intención era repetir hasta que pudiese ganarla. En 2016 lo conseguí. Vinieron entonces tres ediciones consecutivas con victoria. Después se me ha ido escapando por problemas mecánicos, por caídas o porque simplemente los rivales eran mejores", explica.

Esta vez, en la salida de Boumalne Dades, la ilusión se apodera de Betalú, que acude a la cita con la motivación de un principiante.

"La ilusión que produce esta carrera es algo que no se puede explicar, una sensación que tenemos tanto los corredores profesionales como los populares. Se trata de una experiencia de vida, una carrera que marca mucho todo el año y marca la trayectoria de un deportista, del nivel que sea”, comenta.

Betalú tendrá rivales de mucho nivel en esta edición de la Titan. Aparte de Looser, saldrán con altas ambiciones especialistas como el doble campeón de España Sergio Mantecón ó el segoviano Fran Herrero, dos veces segundo en Marruecos.

"Hay muchos rivales a tener en cuenta, pero yo siempre me centro en mi preparación. Hasta la carrera no pienso mucho en los rivales. Muchas veces tenemos rivales que pensamos que van a estar muy fuertes y luego no lo están. Lo mismo, al contrario, gente que no te lo piensas o no conoces y al final está peleando”, asegura.

Betalú ha podido diseñar un equipo KH7 a su medida, que incluye al ciclista profesional de ruta Benjamí Padres, un escalador que lleva 7 temporadas compitiendo en Japón y que viene en plena forma tras ganar la etapa reina del Tour of Mersin.

"En KH-7 me han demostrado que quieren ganar, igual que yo. Me dan la confianza de elegir mis compañeros, a los que conozco muy bien, como Benjamí Prades, que es como un hermano para mí. Es un corredor con mucha calidad que está la élite mundial en ciclismo de carretera. La gente no lo sabe, pero va muy rápido también con mountain bike".

También estarán junto a Betalú el exprofesional Antonio Ortiz, Oriol Colomé y el joven Jordi Gandía, "un corredor de mucha fuerza y muy alto, lo que vendrá bien para tapar el aire".

Todo preparado para el intento de Batalú de conquistar su quinta corona en la Titan. Ahora todo dependerá de él.

"Es importante ser muy frío y calculador, pero no puedes dejar pasar cualquier detalle. Yo he ganado una Titan poniéndome líder el primer día y también la he ganado poniéndome líder casi al final de la carrera. No sabes exactamente cuál es el momento clave, pero tienes que estar atento para aprovecharlo". EFE

soc/nam