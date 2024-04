Besteiro anima a "no dar ni un paso atrás" ante la cara "más sucia" de la política: "Hace falta un paso adelante"

El secretario xeral electo del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha animado desde Ferraz a "no dar ni un paso atrás" ante la cara "más sucia" de la política. "Traigo al Comité Federal la voz del socialismo gallego, una voz cargada de comprensión, de apoyo y de respaldo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez", ha remarcado Besteiro. Así, ha hecho referencia a la "experiencia" de lo que "ya vivieron los gallegos" y, él, "en carne propia" como consecuencia de la "política sucia del PP". De esta forma, ha recordado que en 2009 el ahora presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, llegó al gobierno de Galicia después de la campaña "más sucia, sin precedentes, de la democracia del país". "Esto es lo que está llegando también aquí, en España, la deslegitimación, al acusación, la judicialización, la parte más oscura de la política", ha advertido Besteiro. Por todo ello, ha lamentado que "no se espere nada mejor. "No se esperen nada salvo el 'cuanto peor, mejor' --en referencia a la frase de Mariano Rajoy--", ha señalado. Frente a todo ello, ha continuado, "no cabe ni un paso atrás ni un paso al lado" lo que "hace falta" es un "paso firme adelante".