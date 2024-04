Barbón cree que se ha puesto en duda la legitimidad del Gobierno y es algo que "no se puede aceptar"

El presidente de Asturias, Adrián Barbón, ha afirmado que se ha puesto en duda la legitimidad del Gobierno y es algo que "no se puede aceptar", al tiempo que ha mostrado su "afecto personal" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un tiempo en el que todo se deshumaniza y en el que "se intenta acabar con las personas". "Se ha puesto en duda la legitimidad del Gobierno y es algo que no podemos aceptar. La legitimidad del Gobierno la contempla y la respalda la Constitución Española", ha denunciado Barbón en declaraciones a la prensa antes de entrar en el Comité Federal del PSOE este sábado. Barbón ha destacado que la decisión de Pedro Sánchez, "este gesto de pararse y respetar la Constitución, tiene que invitar al conjunto de la democracia española, al conjunto de los demócratas, a reflexionar". "Tenemos que reflexionar que es absolutamente inaceptable esta forma de hacer política que se basa en la destrucción del adversario. No podemos admitir que para llegar al poder, como algunos quieren, se llegue destruyendo por completo a la persona que en este momento gobierna. Es absolutamente inadmisible, para él y para su familia", ha indicado el también secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA).