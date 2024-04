Ayuso pide a Sánchez "menos manifestaciones y más explicaciones":"Del no pactaré con Bildu a esto lo hago por amor"

La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP madrileño, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "menos manifestaciones", en relación a la concentración convocada este sábado en la calle Ferraz de la capital para apoyar al líder socialista con motivo del Comité Federal del PSOE, y "más explicaciones". Durante la clausura de la Intermunicipal del PP de Madrid, celebrada este sábado en Las Rozas, Díaz Ayuso ha cargado contra Sánchez y su decisión de cancelar su agenda hasta el lunes para reflexionar sobre su continuidad al frente del Ejecutivo ante los "ataques" que denunció contra su esposa, Begoña Gómez, después de que el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid abriera diligencias contra ella por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios a raíz de una denuncia de Manos Limpias. Para la presidenta madrileña, del la carta que Pedro Sánchez publicó el miércoles y en la que realizaba este anuncio, "es un advertencia", un "conmigo o contra mí". "Ha parado España porque ha decidido no dar explicaciones", ha apostillado Díaz Ayuso. También ha ironizado la líder del PP madrileño con las alusiones del jefe del Ejecutivo central al "amor" por su esposa. "Del 'no pactaré con Bildu', 'jamás amnistiaré a los corruptos independentistas', llega 'esto lo hago por amor'. Así que ya sabemos que esto por amor, amor, no es", ha sentenciado. Para Isabel Díaz Ayuso, Sánchez representa "el peor peligro" para la democracia española, pues pretende "imponer un muro paralegal" contra "la separación de poderes", la "independencia judicial" o el "pluralismo político". "LA BATALLA POR LA LIBERTAD MÁS IMPORTANTE EN DÉCADAS" "Estamos ante la batalla por la libertad más importante que España ha lidiado en décadas", ha advertido la presidenta de la Comunidad de Madrid, quien ha afeado la convocatoria de una manifestación en Ferraz para "animar al líder". "Pero mi pregunta es, ¿quién anima a España?", se ha cuestionado. Díaz Ayuso ha alertado del plan que, a su juicio, se está "urdiendo en Moncloa" --hasta el punto de llegar a aventurar que habrá "gente entrando en maleteros" en la sede del Gobierno de España para "cargarse de falsos pretextos" con los que "señalar aún más a los jueces, a los medios de comunicación y a los adversarios políticos" a través del "sentimentalismo, la cursilería y el populismo más ramplón". En cualquier caso, para la líder 'popular' lo que queda es "ver que Sánchez elija por qué puerta largarse" y ha emplazado a ver "si esta vez se lo paga él". "Se trata o de Sánchez o de España, ha remarcado. Para la líder del Ejecutivo regional, lo ocurrido estos días con la carta de Sánchez y su reflexión ha llevado a protagonizar "las portadas más bochornosas" en la prensa internacional, tras lo cual ha subrayado que "no se puede sentir más vergüenza ajena", una muestra de que "el populismo bolivariano ha llegado a Europa" de la mano del presidente del Gobierno. "Hoy tienen el cuajo de convocar una concentración para que los afiliados con sueldo público que ven perder su negociado ronden a la mujer del líder discontinuo", ha cargado Díaz Ayuso, quien considera que lo visto en Ferraz busca que "la izquierda perdone a Begoña Gómez en defensa de la democracia". LA DEMOCRACIA ESPAÑOLA "NUNCA HA ESTADO TAN AMENAZADA" Para la mandataria, la democracia "nunca ha estado tan amenazada" a España por culpa de un PSOE empeñado en "gobernar a toda costa". "¿Por qué lo llaman democracia cuando quieren decir poder ilimitado?", se ha preguntado en su intervención. "Hoy millones de españoles se debaten entre la mofa, la preocupación y el cansancio", ha enfatizado la presidenta, quien ha insistido en la "amenaza" que supone el Gobierno socialista para España, al tiempo que ha lamentado la ausencia, a su juicio, de "seguridad jurídica", con un fiscal general del Estado que "todavía se congratula de operar al margen de la legalidad", ha advertido. Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a criticar que la Agencia Tributaria y la Fiscalía revelen "datos de un particular", en referencia a su pareja, para "dañar a un adversario político", al tiempo que ha denunciado el "acoso" a jueces, periodistas o cargos políticos. Por último, la presidenta de la Comunidad ha acusado a la Delegación del Gobierno en Madrid de llamar a la participación en la manifestación de Ferraz a través de sus redes sociales, acusaciones que se han sumado a la de otros cargos del PP y que la propia Delegación ha rechazado. Díaz Ayuso ha recordado las palabras que el delegado, Francisco Martín, dedicó en su día a la izquierda abertzale para bromear con el "amor" con que "ha redactado esa convocatoria" el "enamorado de Bildu". Más de 600 alcaldes y concejales han participado desde el viernes en esta Intermunicipal en la que el PP madrileño ha presumido tanto de gestión como de "valores", a pesar de la "capota negra" que les cubre y que "sólo genera problemas", en palabras de Díaz Ayuso para referirse al Ejecutivo central. El alcalde de Las Rozas, José de la Uz, ha precedido el turno de la palabra a Díaz Ayuso para defender que en las próximas décadas Madrid será "la gran metrópoli del sur de Europa" y ha subrayado la "responsabilidad" de los alcaldes, "alineados con el Gobierno regional", de "potenciar esa gran marca madrileña".