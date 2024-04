Aragonès sobre que Illa no quiera aceptar los votos del PP: "Por sus hechos les conoceréis"

El presidente de la Generalitat y candidato de ERC a la reelección, Pere Aragonès, desconfía de que el candidato del PSC, Salvador Illa, no quiera aceptar los votos del PP para ser investido: "Por sus hechos les conoceréis. Debemos hacer que no sea posible". Durante un mitin en el barrio de Bellvitge de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ante unas 250 personas, ha pedido el voto para que en el Parlament haya "una clara mayoría que pueda liderar ERC". "Si pueden, harán lo mismo que hicieron en Barcelona dos veces. Que no haya una tercera", y ha recordado que el alcalde de la capital catalana, Jaume Collboni (PSC), fue investido gracias a los votos de BComú y del PP pese a quedar tercero en las elecciones tras Junts y ERC. Para Aragonès, Cataluña no necesita escoger entre un presidente de izquierdas o un presidente independentista, porque Esquerra es la opción que lo aglutina todo. Ha ironizado con que Illa hable de "década perdida" en Cataluña mientras Junts y ERC han presidido la Generalitat: cree que cuando sí se ha perdido el tiempo ha sido los 6 años en que el PSC ha tenido ministros, porque ha habido una ejecución presupuestaria por debajo de la media, ha dicho. Por el contrario, ha presumido del acuerdo de Chery y Ebro para reindustrializar los antiguos terrenos de la empresa Nissan en la Zona Franca de Barcelona, y lo ha puesto como ejemplo de que "las batallas que se ganan son aquellas que son ampliamente compartidas y que tienen claro su horizonte". HUIR DE PERSONALISMOS "La propuesta de Salvador Illa es más Moncloa y más España. La de Carles Puigdemont es Carles Puigdemont", ha advertido en relación al candidato de Junts+. También ha subrayado que estas elecciones van "sobre Cataluña", no van de si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, deja el gobierno o de si Puigdemont vuelve del extranjero. Aragonès ha alertado de que la lucha por la independencia y contra el fascismo no va de nombres propios: "Parece que la libertad de Cataluña y la lucha contra el fascismo se reducen al nombre de una persona, pero va de todo el pueblo, va de todo el país, y no de lo que hace una persona". ORIOL JUNQUERAS El presidente de ERC, Oriol Junqueras, también ha defendido que Cataluña "no merece políticos que centran toda su actividad y discursos sobre ellos mismos, sobre sus dudas, sus inquietudes y sus malestares personales", y ha dicho que los republicanos son los únicos que ofrecen un proyecto. Ha recordado que en Cataluña hay 440.000 niños en riesgo de exclusión social y que muchas familias ven como el pago del alquiler les "devora" los ingresos, y que el transporte público no funciona cómo debería, y ha asegurado que ERC es la única formación que puede luchar por más recursos económicos y herramientas políticas para revertir esta situación. La consellera de Educación, Anna Simó, ha defendido que el Govern liderado por ERC ha hecho frente a los "recortes brutales" en educación y ha pedido la confianza de los votantes para seguir trabajando por la justicia social a través de la redistribución de los recursos.