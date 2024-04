Andueza anima a Sánchez a seguir: "Siempre que aguantamos, ganamos. Y hoy más que nunca tenemos que aguantar"

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha animado este sábado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a "aguantar" para no dar "carta de naturaleza al odio" y le ha hecho responsable del "triunfo" en las elecciones del País Vasco del pasado domingo en las que los socialistas subieron dos escaños y se convirtieron, según Andueza, en el "partido que va a decidir cuál va a ser el próximo Gobierno" autonómico. "Pedro, tienes que seguir, tenemos que seguir juntos y más fuertes que nunca. Tenemos que seguir para ganar esta batalla. Porque si abandonamos ahora, si bajamos los brazos ahora, estaremos dando carta de naturaleza a una manera de hacer política que no es política, que es una caza contra todos nosotros y contra nuestra gente, contra nuestros familiares. Estaremos dando carta de naturaleza al odio, al ataque, a la animadversión, a ver al adversario como enemigo", ha explicado Andueza. Así se ha pronunciado el socialista vasco el en el Comité Federal del PSOE celebrado en la sede nacional socialista de Ferraz, en Madrid, antes de asegurar que la trayectoria del Partido Socialista avala su resistencia. "Siempre que aguantamos, ganamos. Y hoy más que nunca tenemos que aguantar", ha subrayado. Por ello, ha mandado un mensaje de "esperanza" y de "ilusión" a un país que "merecerá mucho más la pena si este Gobierno sigue trabajando por él" y poniendo los valores socialistas "frente a la peor derecha posible". Una derecha que, según Andueza, "ha cruzado absolutamente todos los límites". "Merecerá la pena seguir adelante, claro que merecerá la pena, aunque sólo sea por desterrar a esta derecha y seguir contribuyendo a mejorar la vida de tantos ciudadanos y ciudadanas que nos siguen esperando ahí en la calle", ha sentenciado el secretario general de los socialistas vascos. EL "TRIUNFO" VASCO TAMBIÉN PERTENECE A SÁNCHEZ Asimismo, Andueza ha valorado positivamente los resultados de las elecciones autonómicas del País Vasco del pasado domingo en las que el PSOE subió dos escaños y cumplió, según el propio Andueza, con lo que los socialistas anunciaban en campaña: "Ser el partido que va a decidir cuál va a ser el próximo Gobierno y, lo que es más importante, a qué se va a dedicar el próximo Gobierno". "Un triunfo que no es exclusivo del socialismo vasco, un triunfo que pertenece a todos. A conjunto del Partido Socialista Obrero Español y también pertenece a nuestro secretario general, Pedro Sánchez, que nos ha acompañado durante esta campaña", ha mantenido el socialista vasco. De esta forma, Andueza ha apoyado al líder socialista, al que ha mandado "un abrazo lleno de solidaridad, de fuerza, de cariño y de afecto" y ha agradecido a "las decenas de miles de compañeros y de compañeras, de ciudadanos, de ciudadanas que se encuentran en estos momentos concentrados a la puerta de la sede en apoyo a nuestro secretario general".