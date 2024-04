Zapatero critica la "hipocresía" de que "los defensores de la familia de toda la vida" ataquen a la mujer de Sánchez

El expresidente del Gobierno socialista José Luis Rodríguez Zapatero ha criticado la "hipocresía" de que "los defensores de la familia de toda la vida", en alusión velada al PP, ataque a la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a su entorno familiar. También ha reiterado "el alto valor" para la convivencia el debate público sobre "el daño que hace" a la democracia la ira y el odio. "Me sorprende y me indigna que estos defensores de la familia de toda vida, diciendo que la apoyan y la protegen, se dedican a hacer la crítica y a centrar en la familia (de Sánchez). ¡Qué hipocresía, qué hipocresía!", ha dicho el expresidente en declaraciones a los medios tras asistir en Madrid a un desayuno informativo del Alto Representante para la Alianza Civilizaciones ONU, Miguel Ángel Moratinos. Zapatero ha pedido una "contención política" a la oposición que le parece "muy exigible" para que se respete "un marco mínimo de poder trabajar en convivencia", ya que la familia le parece que es "un límite" que no se puede traspasar. También ha apoyado la decisión de Sánchez de reflexionar sobre si deja el cargo y ha animado a dejarle su espacio. En este sentido, el expresidente socialista ha reiterado le parece que tiene "un alto valor" para la convivencia que el debate público que se está generando, ya que es "muy conveniente para la democracia" conocer "el daño que hace el odio, la ira, las acusaciones falsas y el no tener una contención".