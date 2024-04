Tellado (PP) afirma que votar al PSC, ERC o Junts es "exactamente lo mismo": "El resultado será otro procés"

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha afirmado que votar al Partido Socialista de Cataluña (PSC), a Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) o a Junts en las elecciones catalanas del 12 de mayo es "hacer exactamente lo mismo". "El resultado será otro procés", ha sostenido. Así se ha manifestado este viernes Tellado, durante su intervención en el desayuno coloquio del Foro Alicante 'Parlamentarismo en defensa de España', organizado por el Club Información, al ser preguntado por las elecciones catalanas. "Creo que esas elecciones tienen una trascendencia mayor que en citas previas, para Cataluña y a nivel nacional, porque estas elecciones pueden permitir dejar atrás el procés, pero hay que pasar página de todos los protagonistas de esa mala etapa. Votar al PSC, ERC o Junts es hacer exactamente lo mismo. Da igual, porque el resultado será otro procés", ha aseverado. Asimismo, ha añadido que tiene "nula confianza" en el candidato del PSC a las elecciones, Salvador Illa, porque a su juicio "hará lo que le mande Pedro Sánchez, y Sánchez hará lo que le exija el independentismo". "Que nadie crea que votar al PSC es la solución", ha recalcado. "El argumento de la convivencia no cuela, no se trata de eso. El procés ha fracaasado y lo saben todos en Cataluña, ha empobrecido Cataluña. O pasamos página de todo eso o no habrá nada que hacer. Lo de Sánchez no convivencia, es conveniencia porque es rehén de los independentistas, ya que sino no podrá seguir siendo presidente", ha aseverado, al tiempo que ha reiterado que el PSOE hará "lo que le exijan sus socios", por lo que cree que "la vacuna es el PP y su candidato, Alejandro Fernández". Consultado por cómo influirá la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de cancelar su agenda pública unos días para reflexionar si continúa al frente del Ejecutivo, Tellado ha sostenido que el líder del Gobierno está "abonado a una estrategia de victimización" y ha considerado que Illa "tiene suerte" con el periodo de reflexión porque "podrá dar mítines sin que Sánchez le acompañe".