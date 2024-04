Sumar registra hoy la coalición a las europeas tras los últimos pactos con aliados, sin concretar aún la lista completa

Sumar registrará este viernes la candidatura de coalición con sus principales aliados a las elecciones europeas, tras cerrar acuerdos para la integración de Verdes Equo, Chunta aragonesista e Iniciativa del Pueblo Andaluz. No obstante, según han explicado desde la formación, se formalizará únicamente las formaciones que concurrirán juntas a los comicios pero no la lista, algo que se dejará para más adelante al haber plazo todavía y dado que aún están pendientes de definir parte de las posiciones de la candidatura. Aún así, los cinco primeros puestos están definidos, que las plazas consideradas de salida. De esta forma, Sumar irá a las elecciones del 9 de junio junto a los 'comunes', Compromís, IU, Más Madrid, Verdes Equo, la Chunta e Iniciativa del Pueblo Andaluz, presentando la documentación de la confluencia electoral a lo largo de hoy, último día de plazo para registrar las coaliciones electorales para estos comicios. En esta ocasión y en relación a la coalición que concurrió en los pasados comicios del 23J, se han descolgado Drago Canarias, que decidió no presentarse a estos comicios, y Més per Mallorca, formación que optó en esta ocasión por aliarse con Bildu, ERC y BNG. Mientras, Alianza Verde ha rubricado este mismo viernes un acuerdo con Podemos para ir junto a las europeas, como hizo en las citas electorales de Galicia y Euskadi. Por ahora está confirmado que la cabeza de lista será la directora de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Estrella Galán, junto al exdiputado Jaume Asens como número dos, por la cuota de los 'comunes'. La tercera plaza corresponde para Compromís, que está en fase final de sus primarias entre el diputado autonómico Vicent Marzà y el exalcalde de Burjassot Jordi Sebastià, mientras que IU ostentará la cuarta plaza y eligió como su principal candidato al eurodiputado Manu Pineda. La quinta plaza es para Más Madrid de la mano de Andere Nieva, de la organización juvenil de la formación y que fue elegida en primarias. Estas negociaciones generaron tensiones entre el proyecto de Díaz con sus aliados, que presionaron para conseguir puestos de salida. Las fricciones se focalizaron sobre todo en IU, que se quejó de verse relegada a la cuarta plaza por detrás de comunes y Compromís. No obstante, el pasado lunes la formación aceptó esa posición pero decidió también suspender su presencia en la dirección de Sumar hasta debatir su relación con este partido de cara a su próxima asamblea federal de mayo. EQUO TENDRÁ EL SÉPTIMO PUESTO DE LA LISTA Este viernes, Verdes Equo informó de que el 83% de su afiliación respaldó concurrir con Sumar a los comicios comunitarios y que ocupará el séptimo puesto de la lista, que será para su coportavoz y exeurodiputado Florent Marcellesi. También contará con los puestos 17, 27, 37 y 47, en particular con la presencia en el puesto 17 de Helena Vidal, exdiputada de la Región de Murcia y miembro de Juventud Verde. A su vez, el partido verde ha señalado que Marcellesi también ostentará la portavocía verde de la coalición durante la campaña electoral. Por su parte, la Chunta también ha confirmado que estará presente en la candidatura de Sumar, aunque su puesto en la lista no está definido por ahora y se seguirá negociando, según han indicado a Europa Press desde el partido autonómico. "Vamos a ser la voz y el voto útil para llevar a Europa las demandas aragonesas, como la reapertura del ferrocarril del Canfranc, la lucha contra el trasvase del Ebro o la reforma de la PAC para apoyar la revitalización del medio rural, así como para dar un impulso a cuantas políticas públicas sean precisas para avanzar hacia una Europa más social, justa y solidaria, en un entorno afectado por el cambio climático", ha manifestado a través de un comunicado el presidente de la formación, Joaquín Palacín. Mientras, la coordinadora de Iniciativa del Pueblo Andaluz también ha refrendado el acuerdo con Sumar para las elecciones europeas, al entender que esta candidatura supone una oportunidad para los intereses andaluces, pero tampoco ha definido el puesto que ocupará en la lista. De esta forma, queda por culminar detalles de la confección de las listas, sobre dentro de los diez primeros puestos, aunque sectores de la coalición apuntan que la sexta plaza puede ser cuota de Sumar, o si estará en la lista la actual eurodiputada María Eugenia Rodríguez Palop.