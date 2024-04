Presidente de Melilla (PP) opina que la dimisión de Pedro Sánchez no se producirá este lunes: "No caerá esa breva"

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José lmbroda (PP), no cree que el presidente del Gobierno vaya a dimitir este lunes: "No caerá esa breva", ha asegurado la primera autoridad melillense a pregunta de los periodistas. La primera autoridad de la ciudad española del norte de África ha manifestado que "si el lunes dimite, para mí, sería una cosa buena para España", aunque se ha mostrado escéptico ante ello. Para Juan José Imbroda, "no se puede dimitir por capítulos: o se dimite o no se dimite". En opinión de Imbroda, la carta a la ciudadanía escrita por Pedro Sánchez el jueves, en la que se toma cinco días de reflexión antes de adoptar una decisión sobre su futuro en la Presidencia del Gobierno "es sólo una estrategia para ganar tiempo y que no se hable de los casos que afectan a su entorno familiar". El dirigente de la Ciudad Autónoma de Melilla ha asegurado que lo mejor que podría hacer Pedro Sánchez es dejar el cargo "porque sería bueno no sólo para los ciudadanos sino también para los socialistas". Sin embargo, Imbroda opina que "esa breva no caerá" mientras el presidente "deshoja la margarita hasta el próximo lunes para ganar tiempo".