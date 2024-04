Presidente de la Junta de Andalucía dice que todos están "muy ilusionados con un título"

Málaga, 26 jun (EFE).- El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, afirmó sobre la Final a Cuatro de la Liga de Campeones de Baloncesto (BCL) en Belgrado, donde el Unicaja se mide este viernes con el UCAM Murcia en las semifinales, que "toda Málaga y gran parte de Andalucía está muy ilusionada con un título continental, que podría ser el sexto título ya para el Unicaja".

Juanma Moreno, quien ha viajado este viernes a la capital serbia en el vuelo chárter fletado por el club cajista para asistir a la semifinal, declaró a los periodistas en el aeropuerto de Málaga que tienen "muchas expectativas puestas" en esta cita, "porque el Unicaja está en un nivel de forma muy bueno y los rivales son asequibles".

En cualquier caso, advirtió de que "no hay rival pequeño" y hay que ver "lo que pasa en el primer partido".

"Desde el punto de vista técnico y físico, yo creo que el Unicaja es superior al UCAM Murcia, al menos en teoría, pero es verdad que hay que jugar un partido en el que todo puede pasar, porque la mentalidad, la motivación, es todo distinto a cuando juegas un partido de la Liga ACB, y hoy soy prudente y cauteloso", admitió el presidente del Gobierno andaluz.

También se refirió a la candidatura de España para organizar conjuntamente con Portugal y Marruecos el Mundial de 2030 y dijo que el estadio de La Rosaleda podría ser una de sus sedes, aunque "no sea solo para usarse durante unas horas para un partido, sino que sea un centro polivalente donde se hagan conciertos, tiendas, instalaciones deportivas abiertas al público, un hotel al lado, que le pueda suponer ingresos al Málaga".

"Si fuese sede del Mundial 2030, tendríamos una muy buena excusa y una muy buena posibilidad para hacer una reforma de La Rosaleda, pero lo más importante no es tanto el estadio como el equipo, ya que de nada sirve que tengamos un estadio con 45.000 espectadores o de primerísimo nivel si no acompaña el equipo. La afición ya la tenemos, pero falta el equipo, porque si no, tendremos el estadio vacío", argumentó.

Sobre la situación del Málaga C.F., su equipo de siempre y que ahora milita en la Primera RFEF, Juanma Moreno reconoció que le tiene "descorazonado" que no consiga estar en Primera División y añadió: "Málaga es casi la capital tecnológica de España y la capital económica andaluza, y no tenemos un equipo en Primera; es lo que le falta a la ciudad para completar la proyección".

El presidente de la Junta admitió que no puede "entender el atasco judicial", ya que "el Málaga C.F. tiene (posibles) compradores, y compradores muy buenos, pero mientras esté en esa situación judicial, nadie lo va a comprar".

"Mientras esté así, el Málaga va a estar languideciendo. Le pido a las autoridades judiciales que resuelvan cuanto antes esto porque hay una afición y una ciudad detrás. Málaga necesita tener, igual que en el baloncesto, ya no un equipo de Primera, sino uno que dispute competiciones europeas. Manchester, Liverpool y Dortmund tienen menos habitantes que Málaga y tienen equipos disputando la 'Champions'", destacó. EFE

1010016

jrl/cc/jag