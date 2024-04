Presidenta Cantabria critica que Sánchez paralice el país para "mirar su ombligo": "Si se quiere ir, que se vaya. Ojalá"

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), ha criticado que Pedro Sánchez tenga al país "paralizado cinco días" para retirarse a reflexionar si continúa en el cargo de presidente del Gobierno, por lo que le ha pedido que, "si se quiere ir, que se vaya ya". "Ojalá, porque es el presidente más dañino que ha tenido nunca este país", ha apostillado a preguntas de los medios tras rubricar en la sede del Ejecutivo cántabro un convenio de colaboración con el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, quien se ha pronunciado sobre este asunto en el mismo sentido y ha criticado la actitud "infantil" de Sánchez, que considera que "desprestigia" a España. Para Buruaga, "es lamentable que un país entero esté dedicado a mirar el ombligo de su presidente", además de que cree que la decisión que Pedro Sánchez dará a conocer el lunes es que "no se va a ir, porque las dimisiones no se anuncian; se presentan". Y ha lamentado que el presidente se retire "por una cuestión personal, dando una imagen de inestabilidad y de irresponsabilidad al resto del mundo que no nos podemos permitir". "Los españoles no merecemos tanta frivolidad". La presidenta cántabra ha advertido que Sánchez "tiene que explicar muchas cosas con urgencia", empezando por "todos los indicios de corrupción y todos los problemas judiciales que le rodean". Asuntos que "ahí siguen" a pesar del "giro de guión" que a juicio de la 'popular' está pretendiendo dar el presidente con la carta publicada esta semana anunciando que reflexionaría si continuar en el cargo, algo que ha calificado como "una estrategia para salvarse a sí mismo", presentándose "como un mártir, como una víctima cuando no lo es, dividiendo, enfrentando, movilizando aún más a los españoles". "A Sánchez solo le importa Sánchez", ha enfatizado, criticando que señale a la oposición, a los jueces o a los medios de comunicación "que no están haciendo más que cumplir con su obligación". Por eso, Buruaga ha subrayado que, "aunque le pese", "España es una democracia, no un país bananero". "Ya está bien de perder el tiempo y hacer perder el tiempo a un país que tiene tantas cosas y tan importantes de las que ocuparse", ha concluido.