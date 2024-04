PP, Vox y Cs equiparan a Sánchez y Puigdemont, y ERC, Junts y CUP dicen haber sufrido ataques

Los candidatos a las elecciones catalanas de PP, Vox y Cs han equiparado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el expresidente de la Generalitat y candidatos de Junts+, Carles Puigdemont, mientras que ERC, Junts y la CUP han asegurado que el independentismo también ha sufrido ataques similares, después de que Sánchez se haya retirado a reflexionar hasta el lunes tras una denuncia a su esposa, Begoña Gómez. En el primer debate electoral este viernes, organizado por 'La Vanguardia' y 'Rac1', el candidato del PSC a presidir la Generalitat, Salvador Illa, ha reclamado una reflexión colectiva sobre los límites de la política, mientras que la candidata de los Comuns, Jéssica Albaich, ha pedido a Sánchez resistir y "pasar a la ofensiva". El candidato popular, Alejandro Fernández, ha comparado a Sánchez y Puigdemont, porque ambos han dicho que podrían dejar la política, tras lo que ha asegurado que si el lunes ambos anunciasen que se van tendrían su apoyo, y ha afirmado que Illa no puede hablar de estabilidad y fiabilidad porque "Sánchez ha dejado España en el limbo". Por su parte, el candidato de Vox, Ignacio Garriga, ha calificado de escenificación la decisión de Sánchez, y ha añadido que "hay límites políticos, morales, que el señor Pedro Sánchez hace mucho tiempo traspasó y que deberían haberle llevado a dimitir hace muchos años", tras lo que ha criticado que se esté hablando de Sánchez y Puigdemont y no de los problemas corrientes. Desde Cs, Carlos Carrizosa, ha acusado al PSOE de no acatar las reglas del juego --ha hecho una metáfora con un partido de fútbol--, ha sostenido que Sánchez y Puigdemont deben de estar fuera de este tipo de partidos si no acatan las reglas, y ha explicado que viajará a Francia tras el debate a explicar a Puigdemont que "no es un exiliado, sino un huido de la justicia". "PLANTAR CARA SIEMPRE" El presidente de la Generalitat y candidato de ERC a la reelección, Pere Aragonès, ha sostenido que los ataques de la ultraderecha no son nuevos, ha señalado que el sindicato Manos Limpias también presentó querellas contra él, y ha asegurado que a la extrema derecha "se le debe plantar cara siempre". El número 3 de Junts+, Josep Rull, ha afirmado que empatiza con Sánchez en el plano personal, pero considera que "no es serio en estos momentos trascendentales haya esta actitud, de casa se debe venir llorados", tras lo que ha afeado que el PSOE no apoyara al independentismo cuando era víctima de ataques similares. La candidata de los 'cupaires', Laia Estrada, ve un movimiento extraño que Sánchez se haya retirado a reflexionar, ha recordado que la extrema derecha pidió la ilegalización de su partido, y ha afeado que el PSOE "salió a manifestarse" junto a ese movimiento tras el 1-O en contra de la autodeterminación de Cataluña. NO ES "UN GESTO TÁCTICO" Por su parte, Illa ha seguido con la metáfora futbolística: "Lo que no puede ser es que algunos de los jugadores vayan a romper la pierna al adversario", y ha negado que la decisión de Sánchez sea un gesto táctico para afectar la campaña de las catalanas. La candidata de los Comuns ha sostenido que "esto no es una carrera para ver quién ha sufrido más", y ha insistido que es el momento de defender la democracia y hacer limpieza en la cúpula judicial.