Planas acusa al PP de poner "en peligro" a España por intentar echar a los gobiernos del PSOE "por la fuerza" desde 1993

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha acusado este viernes al PP de poner "en peligro" a España por intentar echar a los gobiernos socialistas "por la fuerza" tras recordar que ya en 1993, en 2004 y 2019 los 'populares' no aceptaron el resultado de las elecciones cuando fue el PSOE quien las ganó. Así lo ha dicho el titular de Agricultura en declaraciones a los medios antes de asistir a un desayuno de Nueva Economía Fórum, alegando que en el periodo entre 1989 y 1996 quisieron echar a la fuerza al expresidente Felipe González, que hicieron con lo mismo con José Luis Rodríguez Zapatero en 2004 y que ahora pretenden hacer lo propio con Pedro Sánchez. "Mi conclusión es muy sencilla. No lo van a lograr. Evidentemente, yo creo que la mayoría de los españoles no deseamos una España hacia atrás, sino una España hacia adelante", ha expresado el dirigente socialista, defendiendo a Pedro Sánchez tras anunciar que reflexionaría hasta el próximo lunes para decidir si sigue la frente del Gobierno. En opinión de Planas, hay "dos modelos" de España, por una parte la de los buenos datos económicos y de empleo, la de la subida del salario mínimo y las pensiones o la que amplía las libertades. En el otro lado está "la España de la crispación, del odio y el enfrentamiento entre españoles, la no reclamación constitucional del poder judicial y la utilización del Senado de forma absolutamente torticera". Tras admitir que no le gusta "el nominalismo en la política" y que cree en los argumentos, el ministro ha cargado contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por tener "una trayectoria de una oscuridad notable". También le ha llamado a que aclare "esa oscuridad" y deje de "lanzar fango sobre los demás", porque "lo que está sufriendo el presidente del Gobierno es absolutamente intolerable". En su opinión, la situación en la política actual "es absolutamente insoportable". "Cuando se ataca a las personas y a su entorno de familia para destruirlas, estamos no solo pasando un nivel de la línea roja, sino algo más", ha lamentado, congratulándose no obstante de que su teléfono está "lleno de mensajes" de gente que incluso no ha votado al PSOE pero que le está expresando su apoyo en este momento. ALBARES: "ESPAÑA LE NECESITA" También se ha pronunciado en apoyo de Sánchez el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, que ha compartido en declaraciones a los medios que espera que el presidente del Gobierno siga al frente porque "España le necesita" porque las políticas progresistas que el lidera y encarna "merecen la pena para este país". En este sentido, ha sostenido que el PP no comprende que la política "no es la frase hiriente" y que no es el acoso "sistemático", sino que es "discrepar de la confrontación de ideas" desde el respeto, ya que sin este "no puede haber democracia". "Todos debemos reflexionar cómo solventar lo que es puro acoso político y mediático, especialmente cuando va dirigido hacia personas que nada tienen que ver con la vida política", ha agregado el titular de Exteriores, indicando que no ha hablado con Sánchez y que respeta y respetará la decisión que tome el lunes.