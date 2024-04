Más Madrid se movilizará este fin de semana “en defensa de la democracia”

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot. (Fernando Sánchez/Europa Press)

La líder de Más Madrid en la Asamblea regional, Manuela Bergerot, ha asegurado este viernes que su organización va “a estar” en las movilizaciones convocadas este fin de semana en “defensa de la democracia”.

Así lo ha asegurado en declaraciones a los periodistas en la sede de Más Madrid, al ser preguntada sobre si su formación va a apoyar las manifestaciones que se celebrarán este fin de semana a favor del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. ”Tenemos una organización con un sentido común que conecta precisamente con esa defensa de la democracia y vamos a estar ahí”, ha apuntado la líder de Más Madrid.

Ha agregado que se está produciendo un "cierre de filas" ante el "avance de una agenda democrática" frente al Partido Popular, al que le "molestan" todo esos derechos que el Gobierno de PSOE y Sumar "están trayendo" a los españoles.

Manifestación en apoyo a Sánchez convocada este sábado y domingo

El presidente de Gobierno Pedro Sánchez y Begoña Gómez (Álex Cámara/Europa Press)

En este sentido, y a preguntas de los periodistas sobre si se manifestarán en apoyo a Sánchez, Bergerot ha matizado que Más Madrid saldrá a “defender el no retroceder y el seguir avanzando en derechos”.

Este sábado hay convocada una manifestación, a las once de la mañana, frente a la sede del PSOE en la calle Ferraz, para mostrar su apoyo al presidente, a la que PSOE-M, encabezado por Juan Lobato, ha llamado a la movilización.

En redes sociales también la asociación ‘La Plaza’ llama a la ciudadanía a salir el domingo, 28 de abril, contra la derecha y la ultraderecha porque “sus chantajes, sus bulos y su mafia no pueden contra la democracia y contra el pueblo”. Comenzará a las siete de la tarde desde la Estación de Atocha y continuará su recorrido hasta el Congreso de los Diputados.

Las movilizaciones surgen después de la decisión de Sánchez de cancelar unos días su agenda pública para reflexionar si renuncia o no a la jefatura del Ejecutivo tras la denuncia contra su esposa, Begoña Gómez. En tres días, el próximo lunes 29, Sánchez comunicará su decisión de si continúa o no en el cargo. Esto, motivado por las publicaciones de varios medios de comunicación que acusan a su mujer de tráfico de influencias, y después de que un juzgado de Madrid haya abierto diligencias contra ella este miércoles, han hecho que se plantee dimitir.

“Soy consciente de que denuncian a Begoña no porque haya hecho algo ilegal, ellos saben que no hay caso, sino por ser mi esposa. Como soy también plenamente consciente de que los ataques que sufro no son a mi persona sino a lo que represento: una opción política progresista, respaldada elección tras elección por millones de españoles, basada en el avance económico, la justicia social y la regeneración democrática”, dijo en la carta a la ciudadanía que publicó el miércoles en redes sociales.

* Con información elaborada por EFE