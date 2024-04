Marc Márquez: "Lo importante es estar en ese grupo de los cinco primeros"

Jerez de la Frontera (Cádiz, España), 26 abr (EFE).- El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP23) destacó tras el primer día de entrenamientos del Gran Premio de España de MotoGP que "lo importante" es que están "ahí, en ese grupo de los cinco primeros".

"La verdad es que hemos empezado con buen pie y esto es importante en el gran premio de casa, porque así vas menos estresado; por la mañana nos hemos encontrado muy bien y por la tarde nos hemos quedado ahí y los otros ya se han ido acercando", reconoció Márquez, quien agregó: "Lo importante es que estamos ahí en ese grupo de los cinco primeros, que es el objetivo que venimos marcándonos y, como en todas las carreras, la clasificación marcará mucho qué sprint y qué carrera puedes hacer".

"El cuarto parcial no es de mis puntos fuertes y seguimos perdiendo un poco, pero no perdemos medio segundo, tendremos que mejorar, pero sabemos el por qué, así que nos centraremos en mejorar esos puntos débiles y reforzar también los fuertes", comentó el ocho veces campeón del mundo.

"De momento estamos en esos 3 o 4 favoritos, veremos mañana qué capacidad de evolución tiene cada uno, que es un poco lo que marca el fin de semana, y qué clasificación habrá pues esta mañana me encontraba muy cómodo y por la tarde, con el viento, me he encontrado un poco más incómodo y ha habido un poquito de lío con los neumáticos traseros", explicó Marc Márquez.

En cuanto a los problemas con el freno delantero que le hicieron caer cuando era líder en Austin, dijo: "Hice un cambio aquí de salida, uno ha sido la leva de delante -la maneta- y luego otra cosa más técnica, y si todavía hubiera problemas, que hoy no los he tenido, tenemos otra cosa pensada, pero si no hay problemas durante el fin de semana, ya lo dejamos para el test".

De la Ducati que emplea, reconoció: "Es una moto muy completa, la moto más completa de la parrilla de salida, en un circuito puede ir mejor una u otra, pero lo que se busca para un campeonato es tener la moto más completa, y para mí esa es la Ducati".

"Tienes que entender muy bien cómo hacer el tiempo. Bagnia y Martín lo entienden perfectamente porque solo han pilotado esta moto. Yo lo voy entendiendo cada vez mejor, pero el punto de adaptación ya ha terminado y ahora estoy adaptado completamente, simplemente falta ir encontrando cositas, en un gran premio costará más y en otro menos, pero es seguir insistiendo", incidió Marc Márquez. EFE

