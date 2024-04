Los políticos que apoyan la 'Flotilla de la Libertad' vuelven a España a la espera de que pueda zarpar rumbo a Gaza

La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, la diputada de Podemos en el Congreso Martina Velarde, el edil morado Nico Sguiglia, la parlamentaria de IU en Extremadura Nerea Fernández, y el dirigente de los comunes Jaume Asens regresarán a España temporalmente hasta que la 'Flotilla de la Libertad' rumbo a Gaza cuente con la autorización para zarpar de Estambul. Así lo han indicado a los medios desde Estambul para denunciar la presión de Israel y de gobiernos de países de la UE, con el objetivo de que esa misión no zarpe. Frente a ello, han defendido que es una iniciativa fundamental para entregar 5.500 toneladas de ayuda humanitaria para combatir "la hambruna" que padecen los palestinos. Estos cargos políticos se habían desplazado para apoyar esta iniciativa organizada por colectivos sociales y enrolarse en la expedición, que también persigue denunciar el bloqueo a la entrada de ayuda humanitaria y el "genocidio" en Gaza por la ofensiva de Israel en la zona desde hace seis meses. REGRESO TEMPORAL Sin embargo, Colau ha indicado que hoy estaba previsto que zarpara la 'Flotilla de la Libertad', que tiene todo listo para salir de Estambul tras varios retrasos, pero tampoco ha sido posible al surgir nuevos "obstáculos" que obligan a posponer de nuevo la misión. La líder de los 'comunes' ha denunciado "presiones", maNiobras de "desgaste" e incluso "amenazas" por parte de Israel a "todos los niveles para impedir que recale esta ayuda humanitaria, que se han extendido incluso a otros gobiernos comunitarios. Por todo ello, regresarán a España y esperarán ahí a que se desbloquee la salida de la flotilla, prometiendo que "no van a desistir" de tratar de entregar ayuda humanitaria a Gaza y exigir un "alto el fuego inmediato y el fin del genocidio". "Estaremos listas para que en el momento en que se puedan superar las presiones y hayan los permisos para salir, desde el puerto que sea, ahí estaremos. Por lo tanto, seguimos siendo miembros activos de esta misión, totalmente determinadas a salir lo antes posible rumbo a Gaza", ha apostillado Colau. DENUNCIAN LA HAMBRUNA QUE SUFREN LOS PALESTINOS Mientras, Velarde ha lamentado el tercer retraso que padece la 'Flotilla de la Libertad', pero ha reafirmado la convicción de todas las organizaciones de entregar alimentos, material sanitario y potabilizadoras de agua a la población palestina, ante la crisis humanitaria que sufre Gaza tras 36.000 personas fallecidas. Velarde ha destacado que la hambruna que arrastra el territorio palestino puede ser más letal que la acción del ejército israelí, ante lo cual critica la "inacción y connivencia" de la comunidad internacional con el Gobierno de Benjamin Netanyahu. "Estamos dando las batallas que no están dando ni los gobiernos ni la comunidad internacional, que es su obligación", ha enfatizado Velarde quien, a su vez, promete que volverán a dar respaldo a los colectivos sociales cuando puedan zarpar rumbo a Gaza. Finalmente, Nerea Fernández ha insistido en que el compromiso con la flotilla es "innegable" y ha acusado a Israel de acometer un "bloqueo constante" a la entrada de ayuda humanitaria, dentro de su deriva de "genocidio al pueblo palestino".