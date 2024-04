Los alcaldes socialistas firman un manifiesto en el que deslizan que Sánchez es víctima de 'lawfare'

Los alcaldes de las principales ciudades españolas gobernadas por el PSOE han firmado un manifiesto de apoyo al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en el que sugieren que está siendo víctima de 'lawfare' es decir, guerra judicial contra adversarios políticos. El manifiesto "a favor de la concordia y la convivencia democrática" lo impulsa la alcaldesa de A Coruña y vicepresidenta primera de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y, según el PSOE lo firman más de 2.500 alcaldes, presidentes de diputaciones provinciales, cabildos y consells del PSOE y de otros partidos "progresistas". Según indica el texto, dan este paso a raíz de la decisión de Sánchez de abrir un periodo de reflexión para decidir si continúa al frente del Ejecutivo, que se produjo a raíz de las investigaciones a su mujer, Begoña Gómez. Los firmantes señalan que la decisión de Sánchez viene condicionada por "comentarios y acciones difamatorias" hacia su persona y su entorno, que traspasan del campo político al personal. "Una corriente de impulso al lawfare que ha tenido ya sus primeros precedentes en Europa. Por ejemplo Jacinda Ardern, ex primera ministra de Nueva Zelanda; o António Costa, ex primer ministro de Portugal. Y también en España con el caso de Mónica Oltra", señalan. "La deriva de los discursos y las campañas de los últimos años promovida por parte de la extrema derecha y la derecha extrema son incompatibles para los alcaldes y alcaldesas progresistas con los valores democráticos y suponen un peligro para la convivencia", señalan. Entre los firmantes, están Javier Ayala , alcalde de Fuenlabrada y portavoz del grupo socialista de la FEMP; Jaume Collboni , alcalde de Barcelona; Carolina Darias , alcaldesa de Las Palmas; Abel Caballero , alcalde de Vigo; Maider Etxebarria , alcaldesa de Vitoria; Miryam Andrés , alcaldesa de Palencia; Antonio Rodríguez Osuna , alcalde de Mérida; David Bote , alcalde de Mataró; Mariví Monteserín , alcaldesa de Avilés; Carlos Fernández Bielsa , alcalde de Mislata; y Francisco Reyes , presidente de la Diputación de Jaén. Señalan además que como personas que se dedican al ejercicio político, quieren expresar su "empatía y solidaridad" a todas las personas que han sido objeto de ataques, insultos "promovidos desde estas actitudes radicales e intolerantes". El documento, que no lleva la siglas de ningún partido, cuenta además con el respaldo de todos los alcaldes y alcaldesas de las capitales de provincia y principales ciudades socialistas, además de los presidentes de diputación y cabildos y los presidentes y presidentas de las Federaciones de Municipios de Cataluña, Canarias, Asturias, Galicia y Extremadura, según indican fuentes del PSOE.