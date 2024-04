Lastra (PSOE) niega estrategias ocultas de Sánchez y dice que está "muy afectado"

La vicesecretaria general, Acción Política e Institucional de la Federación Socialista Asturiana (FSA)-PSOE y diputada por Asturias, Adriana Lastra, ha negado este viernes que exista algún tipo de estrategia en el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de suspender su agenda pública para reflexionar sobre si merece la pena seguir en el cargo. Según ha explicado Lastra a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa, el dirigente socialista está "muy afectado" y se siente tal y como describe en la carta que hizo pública este miércoles. Lastra ha dicho que ha tenido la oportunidad de hablar con Sánchez estos días a través de mensaje. "Para que Pedro haya escrito esa carta y la haya hecho pública, una persona que ustedes también lo conocen, nunca ha hecho pública su vulnerabilidad, es porque realmente está muy afectada", ha indicado la representante socialista asturiana. Así, ha rechazado de plano posibles intereses de Sánchez relativos a incorporarse a un cargo en la Comisión Europea o de otro tipo. "Realmente lo que está sufriendo es una auténtica cacería", ha dicho la dirigente asturiana. Lastra ha participado en la reunión de la Comisión Ejecutiva Autonómica extraordinaria de la FSA-PSOE que ha aprobado una resolución de "absoluto respaldo" a Sánchez. "La claudicación de las fuerzas políticas ante las maniobras tóxicas del populismo extremista crispa la vida política, polariza la sociedad, debilita las instituciones y erosiona la convivencia", dice literalmente la resolución aprobada, que ha leído Lastra. La Federación Socialista Estudiana ha hecho además un llamamiento a todos demócratas de España. "Es la hora de la reflexión y de la firmeza serena", señalan. "De la reflexión para darnos cuenta de los peligros de esta deriva populista, que no tiene escrúpulos en arrojar a las personas a los pies de los caballos. De la firmeza serena para poner pie en pared, abominar de estas prácticas y defender las reglas e instituciones democráticas", han añadido. A Adriana Lastra le han preguntado por la postura del PP en la actual situación política. Del PP asturiano ha dicho hace seguidismo del partido a nivel nacional y "repite lo que escuchan a sus mayores". "La cacería política, mediática y ahora judicial que está sufriendo la izquierda en general en este país, pero el PSOE, su líder y su familia no tienen parangón", ha indicado, calificándolo de "persecución política". "Lo que me preocupa es que el PP, en lugar de hacerse esa reflexión, está en seguir con esa cacería. Es lamentable las declaraciones que estamos escuchando en los últimos días. Es de una deshumanización brutal. Es el ir poniendo en la diana a los socialistas, al Presidente del gobierno y a su familia. Es la ridiculización de la protección de la familia, que es lo más sagrado que tenemos", ha lamentado. MANIFESTACIÓN Los socialistas están organizando el transporte para participar, con traslado en autobuses, en la manifestación de apoyo a Sánchez que tendrá lugar este sábado en Ferraz (Madrid). De momento ya se han apuntado 300 personas, pero Adriana Lastra ha dicho que sigue llamando más gente para ir a esa movilización. Pero además, Lastra ha explicado que, también en torno a las 11.00 horas, se va a realizar una concentración de apoyo a Sánchez frente a la sede de la FSA-PSOE en Oviedo, en la calle Santa Teresa, para aquellos que no pueden trasladarse a Madrid. "Hubo una frase de un militante que me emocionó mucho: igual que fue el fascismo a manifestarse contra Pedro a la sede del partido, a Santa Teresa nosotros iremos a defender a Pedro", ha apuntado. "Lo que espero es que el presidente se vea arropado, no solamente por su organización política, que él sabe que lo está, que sabe que cuenta con el apoyo de toda la organización, sin fisuras, sino que también sienta el aliento de los demócratas de este país", ha añadido.