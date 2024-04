Las Xuventudes Socialistas critican que Rueda "se quedase a medio gas" en la gratuidad de las matrículas universitarias

El secretario xeral de las Xuventudes Socialistas de Galicia (XSG), Xurxo Doval, ha criticado que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se quedase "a medio gas" en la medida para la gratuidad de las matrículas universitarias. En una rueda de prensa ofrecida este viernes en la sede del PSOE compostelano, en la que ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a concentrarse delante de las sedes locales del partido este sábado a las 11,00 horas en apoyo al líder del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Doval ha dicho que se trata de una medida "de clases". "Han hecho una medida de clases, omitiendo la necesidad de su universalidad. No se puede condicionar la gratuidad a los aprobados la meritocracia no existe salvo que seas rico", ha sostenido para criticar también que "se dejase de lado la extensión de la iniciativa a los másteres" y que "no fuesen claros con su financiación". En su intervención, además, Doval se ha referido a la resolución por parte de la Xunta de las ayudas del Bono Alugueiro Mozo para criticar que el PP gallego tenga "la cara tan dura" para tardar dos años en resolver una convocatoria simple, que dependía solo "del orden de llegada". "Aún por encima ponen como excusa que no tienen dinero, cuando el 70% del presupuesto de vivienda son fondos estatales o europeos, y dejan sin ejecutar más de la mitad", ha censurado en una intervención en la que ha reprochado la falta de voluntad política del PP gallego para solucionar los problemas en esta materia.