Ibon Navarro: "Estamos pasando de ser un buen equipo a ser ganador"

Redacción deportes, 26 abr (EFE).- Ibon Navarro, técnico del Unicaja de Málaga, valoró el juego colectivo de su equipo para ganar por 74-80 la semifinal de la Liga de Campeones FIBA ante el UCAM Murcia Club Baloncesto, dijo que tuvieron claro que "la reacción pasaba por recuperar sensaciones atrás y no tanto por buscar héroes en ataque" y aseguró que están "pasando de ser un buen equipo a ser un equipo ganador".

El técnico vitoriano otorgó mucho mérito a lo hecho en la segunda parte del encuentro disputado en el Stark Arena tras una primera en la que perdía por 40-33 y el acierto exterior fue clave.

"En la primera parte llevábamos 0 de 6 en triples y en la segunda lanzamos 19 y metimos 11. El momento en el que anotó el primero Nihad Dedovic a tablero era delicado y a partir de ahí pasaron muchas cosas. Fue un momento importante y algunas veces hay que tener un poco de suerte", declaró.

El preparador cajista aseguró que están en un proceso a tener en cuenta. "Este equipo está en el camino de pasar de ser un buen equipo a ser un equipo ganador y llevarnos este triunfo jugando como lo hicimos contra el UCAM Murcia y contra nosotros mismos es muy importante. Fuimos duros mentalmente para volver al partido y me gustó que tuviéramos claro lo que debíamos hacer y que pasaba por recuperar sensaciones atrás y no tanto por buscar héroes en ataque. Creer y tener esa fe es muy positivo y nadie se salió del guion. Somos un equipo en el que no hace falta que brille mucho un jugador para rendir y muchos trabajaron para poder ganar", manifestó.

Respecto a la final frente al Lenovo Tenerife señaló: "Cuando juegas una final no piensas que el rival es español. El Lenovo y nosotros nos conocemos muy bien y no hay mucho margen para la sorpresa tras habernos puestos ya mil trampas. Es cierto que de cara al espectador es más bonito medirte a un adversario de otro país pero hay que poner en valor que en esta Final a Cuatro haya tres equipos españoles, de los mejores de la Liga Endesa, y eso habla del nivel de nuestra competición". EFE

