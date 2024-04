Garriga (Vox) equipara el PSC a los independentistas: "Es el mismo problema"

El candidato de Vox a las elecciones catalanas, Ignacio Garriga, ha equiparado el PSC a los partidos independentistas: "No os dejéis engañar ni una vez más, el PSC ni es la alternativa ni es el futuro para Cataluña, es el mismo problema que el separatismo". Lo ha dicho este viernes en el acto de inicio de campaña del partido en el barrio de El Besòs en Barcelona, junto a la portavoz de Vox en el congreso, Pepa Millán, y los números 2 y 3 por Barcelona, María García y Joan Garriga. "Solo podemos recuperar nuestra tierra si desalojamos del poder a socialistas y a separatistas", y ha asegurado que trabajarán por defender la libertad en las calles y en los colegios. Ha criticado que "no es normal" que los jóvenes catalanes se tengan que ir de Cataluña para buscar un futuro mejor y que las mujeres tengan miedo a salir a la calle de ciertos barrios. Según Garriga, el Govern ha convertido "la vivienda en un bien de lujo" y el catalán en una arma de destrucción y de confrontación. Ha asegurado que durante la campaña electoral se van "a dejar la piel", y que su objetivo es consolidar los 11 diputados que actualmente tiene el partido en el Parlament. AMOR POR CATALUÑA García ha asegurado que el lema de la campaña, 'en defensa propia', representa el amor del partido por Cataluña y por mejorar la seguridad, los trabajos y las condiciones de vida de los barrios. Joan Garriga ha animado al público a participar en la campaña electoral, hablando con amigos, familiares y compañeros de trabajo, y ha criticado a las entidades que no les invitan a los debates electorales: "Vamos a trabajar muy duro en esta campaña electoral". En referencia a la juventud de los asistentes en el acto, Millán ha asegurado que hay una Cataluña "que emerge, que quiere dejar atrás la ruptura separatista", y ha dicho que trabajarán para que el expresidente de la Generalitat y candidato de Junts+, Carles Puigdemont, acabe en la cárcel.