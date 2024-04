Gamarra denuncia una "podemización" de Pedro Sánchez: "Lo más grave es cómo criminaliza a jueces, medios y oposición"

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha denunciado este viernes el "victimismo", el "tacticismo" y la "podemización" del jefe del Ejecutivo, subrayando que "lo más grave" de su carta es cómo "criminaliza" a jueces, medios de comunicación y oposición. Tras acusar a Pedro Sánchez de poner al país "en pausa" y sumirlo en el "bochorno" internacional, ha recalcado que Alberto Núñez Feijóo y su partido están "preparados para devolver a España lo que necesita", que es "una política a la altura de los españoles" frente al "infantilismo" del presidente del Gobierno. "España tiene esperanza, tiene futuro y los españoles saben que hay alternativa a esta telenovela que estamos viviendo", ha declarado Gamarra en declaraciones a los medios después de asistir al encuentro informativo con la presidenta de Extremadura, María Guardiola, que ha organizado el foro ABC. Según Gamarra, el presidente del Gobierno está llevando a cabo "un falso victimismo para intentar ocultar un problema" que, a su juicio, es "un problema político" y "un problema judicial". A su entender, debe rendir cuentas ante los españoles en vez de tener al país "en pausa". UNA ESTRATEGIA DE "POLARIZACIÓN" CON UNA "ESPAÑA DE BLOQUES" La dirigente del PP ha acusado al presidente del Gobierno de buscar la "polarización" con una "España de bloques", donde "se está con Pedro Sánchez o se está contra Pedro Sánchez". Además, ha denunciado la estrategia de "señalamiento" y "criminalización al Poder Judicial, a los medios de comunicación libres" y a la oposición, que hace su "labor". Al ser preguntada si, en caso de que Sánchez dimita, cree que abriría una segunda oportunidad para Feijó y se postularía como candidato ante una hipotética ronda de consultas con el Rey, Gamarra ha dicho que el PP no va a entrar en "el ámbito de la elucubración" generando "más inestabilidad" y ha añadido que lo que pide en este momento su partido es que el jefe del Ejecutivo ofrezca explicaciones a los españoles ante el caso que afecta a su partido y su entorno, y no se "ampare en el victimismo". La 'número dos' del PP ha subrayado que hay otra política posible que encarna Feijóo, que es una política "para adultos" y "responsable" frente al "esperpento" y el "infantilismo" con el que está actuando Sánchez, generando "inestabilidad". Gamarra ha denunciado una "podemización" por parte de Pedro Sánchez. "Pablo Iglesias salió del Gobierno, salió del Consejo de Ministros pero su espíritu se quedó allí y se reencarnó nada más y nada menos que en Pedro Sánchez. Hoy vemos como el lawfare quien lo denuncia es él", ha afirmado, para añadir que en España los jueces "no le están persiguiendo" sino que realizan su labor en el marco del funcionamiento del Estado de Derecho. ((HABRÁ AMPLIACIÓN))