Gabilondo define como "cátedra de patrocinio" la cátedra de Begoña Gómez y subraya que no significa ser catedrática

El defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha querido dejar claro que la cátedra que dirigía Begoña Gómez en la Universidad Complutense es una "cátedra de patrocinio", pero eso no significa que la esposa del presidente Pedro Sánchez sea catedrática, ni profesora. Gabilondo, que fue rector de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), ha tenido que hacer estas precisiones este viernes en el Congreso ante las afirmaciones del diputado de Vox Pedro Fernández, quien considera un "privilegio" que la esposa del presidente dirija una cátedra universitaria sin titulación. "¿Qué actuaciones hará el Defensor del Pueblo para denunciar este trato discriminatorio sufrido por miles de profesionales, frente a la privilegiada esposa del Presidente del Gobierno?", ha espetado el diputado de Vox. QUE NO ES LO MISMO Pero Gabilondo se ha visto obligado a aclarar a Vox que hay distintos tipos de cátedras en la universidad, unas que lo son porque se consiguen por exámenes, y luego hay otras "cátedras de patrocinio o de distintos asuntos". "Y obviamente, cuando a uno le hacen titular de una cátedra de patrocinio, no le están nombrando catedrático de universidad, ni hay que ser catedrático de universidad para ser responsable de una cátedra de patrocinio", ha tratado de explicar. De hecho, ha añadido que algunas cátedras de patrocinio recaen en "entidades empresariales o farmacéuticas". Sería el caso de Begoña Gómez, que dirigía una Cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) en la Universidad Complutense en colaboración con entidades como La Caixa o Reale