Feijóo insta al PP a lograr la concentración del voto en las elecciones europeas para "asegurar el cambio político"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este viernes a los suyos que logren concentrar el voto en el PP en las elecciones europeas del próximo 9 de junio con el objetivo de "asegurar el cambio político". Además, ha recordado a sus cargos que "estas elecciones son de todos", apelando trabajar a todas las estructuras del partido. "La concentración del voto en el PP garantiza el cambio político y que los españoles tengan una voz sólida en Europa", ha asegurado Feijóo en un mensaje en su cuenta oficial en la red social 'X', que ha recogido Europa Press. Así se ha pronunciado tras la segunda reunión del comité de campaña para las elecciones europeas, órgano que preside el vicesecretario de Institucional, Esteban González Pons. Este encuentro, que se ha celebrado en la sede nacional del partido, ha contado también con la asistencia de la vicesecretaria de Organización, Carmen Fúnez. La carta de Pedro Sánchez cancelando su agenda cuatro días para meditar sobre su continuidad o no como presidente del Gobierno no ha alterado la agenda de Feijóo, quien este fin de semana se volcará en la campaña catalana con actos en Tortosa (Tarragona) y Lleida. EL PP YA TRABAJA EN EL PROGRAMA DE LAS EUROPEAS En esta reunión de trabajo sobre las europeas, Feijóo ha agradecido a los miembros del comité de campaña su labor en unas elecciones que considera de "vital importancia" puesto que muchos asuntos importantes para España se deciden en el seno de la Unión Europea, según ha informado el partido en un comunicado. Feijóo se ha marcado como objetivo en estas elecciones conseguir una movilización importante de la ciudadanía en las urnas, que es donde se ganan las elecciones, y lograr así "la concentración del voto para asegurar el cambio político", según ha añadido el PP. Por este motivo, el presidente del PP ha instado a todo el partido a trabajar desde todos los niveles, dando especial relevancia a las estructuras provinciales y a los alcaldes --a los que ha denominado "coroneles del Ejército"-- por su gran cercanía con la ciudadanía. "Estas elecciones son de todos", ha afirmado Feijóo, quién ha mostrado además su confianza en la solidez del programa electoral en el que está trabajando la Fundación Reformismo21, con su presidente al frente, Pablo Vázquez. FEIJÓO AÚN MANTIENE LA INCÓGNITA DE QUIÉN SERÁ EL CABEZA DE CARTEL Feijóo no ha desvelado aún quién será el cabeza de cartel del PP a las elecciones europeas del 9 de junio. En las quinielas parte como favorita la actual portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, quien hace cinco años ya fue 'número uno' de la lista del PP mientras que González Pons ocupó el puesto número dos. El 6 de mayo finaliza el plazo para presentar candidaturas a los comicios europeos pero por el momento el PP no tiene fijada una fecha del Comité Electoral Nacional --que preside el gallego Diego Calvo--, órgano que debe aprobar la lista europea.