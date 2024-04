El PP recurre el archivo de la denuncia contra Sánchez por Air Europa y está dispuesto a llevarlo a los tribunales

El PP ha presentado un recurso de alzada tras el archivo de su denuncia ante la Oficina de Conflicto de Intereses contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por no inhibirse en las reuniones del Consejo de Ministros que aprobaron el rescate de la aerolínea Air Europa, dados los "vínculos de naturaleza económica y profesional" con esa compañía de su mujer, Begoña Gómez. Fuentes del PP han señalado a Europa Press que si ese recurso se desestima, el partido se planteará llevarlo a los tribunales por la vía contencioso-administrativa, en este caso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La carta de Pedro Sánchez cancelando su agenda cuatro días para meditar sobre su continuidad o no como presidente del Gobierno no ha alterado la estrategia de la formación que dirige Alberto Núñez Feijóo, que ya anunció hace un mes que recurriría la decisión de la Oficina de Conflicto de Intereses de archivar su denuncia. El PP presentó a mediados de marzo esa denuncia ante la Oficina de Intereses para que se determinase la responsabilidad del presidente del Gobierno en el caso de que no se hubiera ausentado, o inhibido, de los Consejos de Ministros del 3 de noviembre de 2020 y del 16 de marzo de 2021 en los que "se tomaron decisiones favorables a una compañía que tenía vínculos de naturaleza económica y profesional con su mujer". EL PP PRESENTÓ LA PASADA SEMANA EL RECURSO DE ALZADA Fuentes del PP han confirmado a Europa Press que el PP presentó la pasada semana ese recurso de alzada ante el superior jerárquico de la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI) que es la Secretaría de Estado de Función Pública, según ha adelantado 'El Confidencial'. En el recurso se argumenta que la Oficina de Conflicto de Intereses "no ha realizado las actuaciones de investigación y requerimiento solicitadas por el PP en la denuncia para dirimir si el presidente del Gobierno tenía o no que ausentarse o inhibirse en los Consejos de Ministros mencionados y, en su caso, si cumplió con el deber de abstención". El PP señala que son actuaciones que debería realizar según lo establecido en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, según han indicado a Europa Press fuentes del partido. En el recurso "se impugna la falta de actuación efectiva y material de la Oficina de Conflictos de Intereses tras la denuncia presentada por el Partido Popular y se pide que se le ordene llevar a cabo la investigación solicitada". También se ha recurrido en alzada porque "es preciso agotar la vía administrativa para poder presentar recurso contencioso-administrativo; en este caso, ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid, han añadido las mismas fuentes. "LOS PROBLEMAS DE SÁNCHEZ NO DESAPARECEN EL LUNES" Fuentes del PP han cargado duramente contra el tacticismo" electoral de Pedro Sánchez y el "error" que ha cometido Pedro Sánchez con su carta a la ciudadanía, ya que, a su entender, el Estado de Derecho va a seguir funcionando. "Los problemas de Sánchez no desaparecen el lunes. Seguirán ahí", han indicado a Europa Press fuentes del partido, que han resaltado que la Audiencia Nacional seguirá con su investigación sobre el 'caso Koldo', igual que lo hará la Fiscalía Europea con los contratos en pandemia que aprobaron los Gobiernos de Baleares y Canarias que lideraban Francina Armengol y Ángel Víctor Torres, respectivamente. De la misma manera, el PP seguirá adelante con su estrategia, tanto en las comisiones de investigación del Congreso y del Senado, como por la vía contencioso-administrativa si la Secretaría de Estado de Función Pública desestima su recurso de alzada, han señalado fuentes del partido. Asimismo, el PP seguirá insistiendo en que Sánchez debe ofrecer explicaciones públicas sobre los casos que afectan a su partido y a su entorno. "Sánchez tiene un problema judicial, no político. Busca victimizarse, polarizar y movilizar a su partido", aseguró Feijóo hace un par de días.