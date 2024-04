El Comité Federal del PSOE ratificará a Ribera como candidata a europeas pero aplaza al martes el resto de la lista

El PSOE ha aplazado al próximo martes la Comisión Federal de Listas, el órgano que debe aprobar la candidatura para las elecciones europeas que iba a celebrarse este viernes, pero mantiene el Comité Federal que se lleva a cabo este sábado 27 de abril, que va a ratificar a la vicepresidenta tercera Teresa Ribera como candidata a las europeas. Por tanto, el Comité Federal, máximo órgano del partido entre congresos, se dedicará fundamentalmente a analizar la situación actual marcada por la decisión del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, de apartarse unos días de la vida pública para decidir si continúa o no al frente del Ejecutivo. No obstante, según indican fuentes de la dirección del partido, Ribera, saldrá del comité del sábado como la número uno de la lista a las elecciones europeas del 9 de junio y además está previsto que tome la palabra ante sus compañeros de partido. El resto de los integrantes y su orden se definirá en la reunión del martes. Sánchez no acudirá a esta cita, en la que se espera que los dirigentes socialistas le trasladen su apoyo para tratar de convencerle de que continúe en La Moncloa. El Comité coincidirá además con una manifestación que están impulsando desde el PSOE a las puertas de su sede nacional en la calle Ferraz para mostrar el apoyo de las bases al secretario general. El Comité Federal también decidirá si delega en la Comisión Federal de Listas la ratificación de la candidatura de las europeas. En principio estaba convocado para ratificar esta lista y lanzar a Ribera hacia la carrera electoral, pero el anuncio por sorpresa de Sánchez ha obligado al partido a cambiar sus planes. En cualquier caso, el comité puede delegar esa ratificación definitiva en la Comisión Federal de Listas para que quede aprobada definitivamente el mismo martes. Esta comisión de listas se ha aplazado hasta el día siguiente de que Sánchez, después de cinco días de reflexión, comunique ante la opinión pública su decisión y si continúa o no al frente del Ejecutivo, tal como anunció que haría en la carta que dirigió a la ciudadanía.