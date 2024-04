CC, PP y PSOE aprueban en el Cabildo de Tenerife cobrar por el acceso a los espacios naturales a partir de 2025

Los grupos insulares de CC, PP y PSOE en el Cabildo de Tenerife han acordado este viernes, con la abstención de Vox, aprobar una tasa finalista que entrará en vigor el 1 de enero de 2025 por la prestación de servicios en los espacios naturales protegidos de la isla de Tenerife y para mejorar su conservación y protección, con la elaboración de los estudios previos que sean necesarios. El acuerdo, que parte de una moción de CC y PP enmendada por los socialistas para que se concretara una fecha, incluye también impulsar una "gestión más sostenible" de los espacios naturales y establecer el control de acceso y limitaciones cuantitativas en función de su capacidad de carga. El presidente del Grupo Socialista, Pedro Martín, ha reprochado al grupo de Gobierno que, previamente, presentaran una enmienda a la totalidad a su moción para pedir la implantación de una ecotasa por pernoctación para no residentes y que motivó que la retiraran. Ha acusado al Gobierno insular de hacer "trampas" para evitar el debate con una falta de "estilo político" y ha negado que cobrar por acceder a los espacios naturales sea una ecotasa que, además, es de difícil ejecución en el caso del Parque Nacional del Teide donde hay una carretera que lo cruza. Martín ha indicado que una tasa por pernoctación no "quiebra" ningún destino turístico y la ha defendido frente a la propuesta del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, de subir el IGIC a las pernoctaciones pues puede tener un efecto sobre la inflación. El portavoz del Grupo Socialista, Aarón Afonso, ha dicho que el turismo es el "motor económico" de la isla y ha permitido generar riqueza pero entiende que ahora se ha abierto un proceso de "escucha" tras las manifestaciones del pasado 20 de abril que plasmaron un "malestar" ciudadano. En ese contexto ha indicado que con "cifras históricas" en la llegada de turistas y facturación ha llegado el momento de fijar un tributo que grave las pernoctaciones de no residentes en los alojamientos turísticos. Lope Afonso, vicepresidente del Cabildo y consejero de Turismo, ha ironizado con que el PSOE ha encontrado la "piedra rosetta" para resolver los problemas de la isla con una ecotasa por pernoctaciones y ha tildado este debate de una "incoherencia" sobre su propia gestión. "Se están enmendando a sí mismos", ha señalado. Ha dicho que no presentan la moción por "convicción" sino como una suerte de "redención" ante parte de su electorado porque pese a llevar la propuesta de una ecotasa en los programas electorales de 2019, nunca se llevó a cabo, ni siquiera abrir un proceso de estudio. Afonso ha dejado claro que la propuesta del PSOE es "un impuesto" pero lo enmascaran con otra denominación y frente a ello, el modelo del gobierno insular es mejorar la experiencia de los visitantes y ayudar a la conservación. RUANO: LA ECOTASA ES UN "POSTUREO" DEL PSOE El portavoz del Grupo Nacionalista, José Miguel Ruano, ve una "simpleza" que la ecotasa resuelva todos los problemas de la isla de ahí que vea la conferencia de presidentes de cabildos del martes como "una oportunidad" para definir un modelo y mejorar la calidad de vida. En su opinión, es una "falsedad" que con ese tributo se vaya a resolver el "desajuste" entre crecimiento demográfico, infraestructuras y prestación de servicios, subrayando que "no se puede culpabilizar al turismo". Ha enmarcado la propuesta del PSOE en querer "dar una respuesta a las manifestaciones" del pasado sábado y ha instado al Ayuntamiento de Granadilla, por ejemplo, a pasar el suelo de urbanizable a rústico y así proteger el litoral. Para Ruano, "la ecotasa no es la solución" sino un "postureo" de los socialistas, y sí atender al crecimiento demográfico. Ana Salazar (Vox) ha cargado contra las "excusas" del PSOE por no aprobar la tasa turística en el pasado mandato y ahora por "oportunismo", la ponen sobre la mesa y "sin caérseles la cara" y sin plantear alternativas a la "sobrecarga" del territorio. "Lo que les gusta es recaudar", ha destacado, remarcando que el PSOE "demoniza" al turismo como principal factor de los problemas de la isla.