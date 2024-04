Carrizosa critica desde Argelès (Francia) que llamen exiliado al "fugado" Puigdemont

El candidato de Cs a las elecciones catalanas, Carlos Carrizosa, se ha desplazado a Argelès (Francia), donde el expresidente de la Generalitat y candidato de Junts+, Carles Puigdemont, realiza la campaña electoral, para criticar que le llamen exiliado: "Simplemente es un fugado cobardemente de la justicia". En declaraciones a los medios este viernes, ha asegurado que Puigdemont ha cometido "delitos graves contra la democracia y contra mucha de la mayoría de la población catalana". "Es un insulto para estos exiliados de verdad, que estuvieron aquí en estas playas acampados, que el señor Puigdemont utilice el término. No hay derecho y no se le debe consentir", ha añadido. Ha pedido el voto a los familiares de los exiliados catalanes, que se pueden sentir "indignados por el uso torticero que hace el señor Puigdemont de esta palabra gloriosa". Además, ha valorado que Puigdemont "estaba acabado políticamente y jurídicamente" hasta que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le dio --textualmente-- una segunda vida política con la amnistía. SONDEOS ELECTORALES Preguntado por la encuesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat publicada este viernes, según la cual Cs perdería la representación parlamentaria tras el 12M, Carrizosa ha criticado que los sondeos siempre les posicionan "por debajo" de las expectativas. "No nos daban entrada en 2006 y entramos. No nos daban entrada en el 2010 y entramos. Cuando hemos ganado y tenido buenos resultados, tampoco nos los concedían", y ha animado al voto.