Bustinduy se declara "preparado para cualquier escenario" con Sánchez, aunque confía que "el Gobierno siga su andadura"

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha asegurado este viernes que "estaremos preparados para cualquier escenario que se derive del lunes" a la conclusión del período de reflexión sobre su futuro como presidente del Gobierno que se ha impuesto Pedro Sánchez, aunque de igual de forma ha expresado su confianza en que "el Gobierno siga su andadura porque tenemos mucho trabajo por hacer" como Gobierno de coalición de PSOE y Sumar. "No entendería que dejáramos este trabajo a medias", ha afirmado en declaraciones a los medios de comunicación en Córdoba tras un encuentro con asociaciones. Bustinduy ha reconocido sobre la intención de Sánchez de continuar o dimitir como jefe del Gobierno que "no sé lo que va a decidir el lunes", pero se ha reafirmado en la continuidad del Ejecutivo de coalición con el argumento de que "nos votaron para realizar una serie de transformaciones en este país, para mejorar la vida de la gente, para seguir conquistando derechos", tareas de las que ha inferido que "eso está casi todo por hacer". "No se puede truncar esa acción de Gobierno por intereses espurios de parte y, sobre todo, por medios que no tienen ningún tipo de límite ético ni moral", ha sostenido el ministro, quien ha remarcado que "nuestra determinación y nuestra voluntad es continuar con la acción de gobierno, cueste lo que cueste". "Desde Sumar queremos redoblar nuestro compromiso con la transformación social en España y la lucha contra las desigualdades, que es lo que votaron los ciudadanos en las urnas el pasado 23 de julio", ha señalado Bustinduy. Ha sostenido que con el paréntesis que se ha impuesto Sánchez en su actividad pública como presidente del Gobierno "el país se ha abierto una sana reflexión sobre la degradación de nuestra política y sobre el daño que se le hace a la democracia cuando no se respeta ningún tipo de límite ético o moral para perseguir un objetivo político a corto plazo, que es lo que está sucediendo". "Lo que buscan estos ataques es conseguir truncar esta agenda de Gobierno", ha inferido Bustinduy de la situación creada con el paso de Sánchez de parar su agenda pública. "Parece que si en España hay un Gobierno con vocación transformadora, que quiere mejorar las condiciones de vida de las familias, entonces, es lícito atacarlo por todos los medios para impedir esa transformación", ha apuntado el ministro. "Es una situación que yo creo que trasciende a la figura del presidente, a quien hemos expresado todo nuestro apoyo, pero creo que desde el primer día de andadura de este Gobierno de coalición ha habido una operación sistemática, continuada y que no ha dudado en recurrir a desinformación, a bulos, a demandas judiciales contra la legitimidad de un Gobierno surgido del Parlamento, votado democráticamente por los españoles en las urnas", ha proseguido considerando Bustinduy. "SE TRATA DE UN ATAQUE A UN GOBIERNO LEGÍTIMO" El ministro ha considerado la situación que se ha creado como "un hecho gravísimo" al argumentar que "no se trata sólo de un ataque a una persona" por cuanto ha sostenido que "se trata de un ataque a un Gobierno legítimo, formado gracias al voto democrático de los ciudadanos", por lo que ha abogado para superar esa situación por "redoblar el compromiso del Gobierno con su agenda de transformaciones sociales y lucha contra la desigualdad". Seguidamente ha desgranado la hoja de ruta que mejor representaría esa agenda transformaciones, en la que ha incluido iniciativas como "reducir la jornada laboral sin reducir el salario", así como "aumentar los permisos por nacimiento, remunerar los permisos para cuatro millones de familias en España", además de "acometer el clamor por la vivienda que hay en este país", de lo que ha inferido que "esa agenda es la razón por la que hay muchos poderes fácticos en España interesados en minar la acción del Gobierno". El ministro de Derechos Sociales ha dirigido también su reflexión hacia el comportamiento de los partidos de la oposición para apuntar "que si queda algo de sentido de la responsabilidad en los partidos de la oposición, esta situación debería servirles para reconsiderar sus estrategias, para entender que no todo vale en democracia", para blandir la premisa de que "la democracia hay que cuidarla" por cuanto si la estrategia es pensar que "están haciendo daño a una persona, a un partido o a un gobierno de coalición" cuando "el daño se lo están haciendo a la democracia". "Hay que defender la democracia y los partidos de la oposición deberían darse cuenta de que lo que están haciendo es absoluta y profundamente incorrecto", ha apuntado el ministro.