Bolaños: No estamos en ningún otro escenario que el que Sánchez siga siendo presidente

Madrid, 26 abr (EFE).- El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado este viernes que "no estamos en ningún otro escenario" que no sea que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, continúe siéndolo a partir del lunes, cuando finaliza el tiempo que se ha marcado para su reflexión acerca de si sigue o no en el cargo.

"El escenario es que podamos, a partir del lunes, continuar gobernando con toda normalidad, con el presidente a la cabeza", ha insistido ante las preguntas de los medios de comunicación a su llegada a la Facultad de Medicina de la UCM, antes de hacer entrega de los despachos a la nueva promoción del Turno Libre de Letrados de la Administración de Justicia.

El ministro se ha referido a la denuncia de Manos Limpias sobre la mujer de Sánchez, Begoña Gómez, como una "chatarra jurídica que no pretende que se condene a nadie", porque es "imposible que suceda", sino que solo pretende "dañar la reputación, acosar y generar daño a una persona absolutamente honesta" como ella. EFE

