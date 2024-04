Andrés Koi lanza en solitario el disco 'AIJAG': "No estoy recogiendo el testigo de DVCIO"

Silvia García Herráez

Madrid, 26 abr (EFE).- Andrés Ceballos, o Andrés Koi, como ha pasado a llamarse, consolidó su carrera con los cinco discos de DVICIO, la banda que disolvió en 2022, pero asegura que no está recogiendo este testigo con su primer álbum en solitario 'AIJAG' (Sony Music): "Estoy haciendo algo que honre lo que soy".

El músico confiesa a EFE que dejar DVICIO fue "difícil": "No fue repentino, una vez que ya tomé la decisión, la comuniqué de la mejor forma posible y ya. Hubo diversas opiniones, pero para mí lo más importante era la relación con mi hermano", explica.

En 2009 comenzaron a tocar juntos Andrés y Martín Ceballos, junto a Alberto González, Luis Gonzalvo y Nacho Gotor, con el nombre Tiempo límite, con el que grabaron temas como 'Detrás de mis miedos' o 'Dueña de mi mente'. Sin embargo, en poco tiempo se consolidaron como una de las bandas pop españolas de referencia como DVICIO, de donde salieron éxitos como 'Paraíso' o 'Enamórate'.

"Llevábamos muchos años tocando, desde los 16 o así", explica el líder, que decidió acabar con el proyecto." Yo estoy agradecidísimo a todos los años. No paré literalmente ni una semana. En mi caso, fue una auténtica locura y una bendición, pero mi corazón y mi intuición me pedían otra cosa", argumenta.

Ahora, un renacido Andrés Koi (su nombre artístico viene de 'Kids of Inmigrants', hijo de inmigrantes, como declaración del espíritu internacional de un hijo de argentino y brasileña) presenta un disco para el que emprendió un viaje de un año para reencontrarse y donde ha cambiado el rumbo de su música.

El disco, que lleva por título: 'AIJAG' ('Andrés, is just a game', en español 'Andrés, es solo un juego') viene a significar en palabras del artista que "la vida es solo una, y no hay que tomársela tan en serio. A veces se nos olvida jugar". Por ello, la misión de artista no es otra que abrazar a su niño interior.

"He reconectado mucho con ese niño, lo había olvidado y quiero tenerlo más presente. En realidad, he hecho un disco para mí. Sobre las cosas que a mí me gustaban y me traían recuerdos. No sabes la cantidad de VHS que me he visto para recordar las cosas que hacía de pequeño y así también plasmarlo en las canciones. Me lo he pasado como un niño haciendo este disco", reconoce.

Probablemente ninguna otra canción como 'Eléctrico' plasme ese espíritu infantil que recorre las venas de Koi para crear su primer ábum. "Qué le voy a hacer, si no quiero crecer", canta en este nuevo tema para recuperar un mensaje que ya deslizó en 'El niño que fui ayer'. Y es que las referencias a su infancia a lo largo de estas nuevas letras son numerosas.

El arte que rodea la carátula también es de su cosecha. Dibujos, garabatos, ideas y pensamientos que también reflejan esa infancia que plasman sus 12+1 canciones. EFE

