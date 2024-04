Albiach (Comuns) asegura que el 12M no es "un plebiscito" sobre Puigdemont y Sánchez

La candidata de los Comuns a presidir la Generalitat, Jéssica Albiach, ha asegurado que estas elecciones no son "un plebiscito sobre si vuelve Puigdemont para ser presidente o no, y tampoco es un plebiscito sobre Pedro Sánchez", sino de decidir entre un modelo que mira al futuro y otro al pasado. Ha criticado que se tache de tacticismo la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de reflexionar sobre su futuro tras la denuncia a su esposa, Begoña Gómez: "Me parecen ofensivas. Las personas que lo han pasado saben perfectamente el sufrimiento que eso supone", ha dicho en rueda de prensa en Efe. La candidata ha llamado a "pasar a la ofensiva" contra esta estrategia de la derecha y la extrema derecha, ha dicho, y ha vuelto a reclamar a Sánchez que resista, ante una posible dimisión. ENCUESTA DEL CEO Sobre la encuesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), según la cual Comuns pasarían de 8 diputados a 3-6, ha contestado que le sorprende, porque el CEO les daba "la misma intención de voto" hace un mes que este viernes pero les pronosticaba 8-13. Ha dicho que en "en el resto" de encuestas les dan 7-9, y ha defendido que su disposición es a mejorar resultados, ya que asegura que son la única formación que ha prometido no pactar con la derecha. PACTOS POSTELECTORALES Ha celebrado que el candidato del PSC, Salvador Illa, haya descartado aceptar los votos del PP para una investidura, pero le ha pedido que también rechace pactar con Junts, "reencarnación de Convergència", y también ha preguntado a ERC si pactará con Puigdemont. Preguntada por si el proyecto del Hard Rock será una línea roja para hacer pactos tras el 12M, ha respondido que quiere un Govern progresista con políticas progresistas, y ha prometido que no habrá "ni ampliación del Aeropuerto del Prat ni tirar adelante el casino más grande de Europa" si entra en el Ejecutivo. Ha afirmado que el proyecto del Hard Rock "solo tiene el 16% de apoyo entre la ciudadanía", y que ese apoyo proviene de votantes de derecha y extrema derecha, al ser preguntada por si teme perder el diputado que tienen por Tarragona al decir 'no' a este proyecto. En materia de vivienda, ha propuesto impulsar un impuesto antiespeculación, que asegura que ya se está aplicando en ciudades como Viena, por el que los propietarios deberán pagar "el 30% del coste del inmueble cuando no sea para residir". FLOTILLA A GAZA Albiach ha anunciado que la exalcaldesa de Barcelona y líder de BComú, Ada Colau, y el candidato de los Comuns a las elecciones europeas, Jaume Asens, vuelven este viernes a Barcelona tras haber viajado a Turquía para embarcarse en la Flotilla que tenía previsto zarpar a Gaza con material humanitario, tras un "nuevo retraso" de su salida. "Vemos que llevan una semana y todo han sido impedimentos", ha lamentado Albiach, que ha añadido que si hay una fecha clara para que zarpe la Flotilla volverán a Turquía para zarpar hacia Gaza a llevar 5,5 toneladas de material humanitario. La candidata de los Comuns ha asegurado que Colau y Asens tendrán un "papel importante" en la campaña de las catalanas, donde estaba previsto que participasen en alguno de los últimos actos.