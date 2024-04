Un juez archiva cinco denuncias contra el 'fantasma de Tinder' por violación y le procesa por un caso

El juez de Instrucción número 35 de Madrid ha archivado cinco denuncias presentadas contra un hombre de 43 años conocido como 'el fantasma de Tinder' por agresión sexual y le procesa solo por uno de los casos denunciados. Así consta en un auto dictado ayer, al que tuvo acceso Europa Press, en el que el juez acuerda el sobreseimiento provisional de las actuaciones contra Javier T., defendido por la abogada Beatriz Uriarte de Ospina Abogados, respecto a cinco de las denuncias y procede a transformar las diligencias previas en sumario ordinario respecto a uno de los casos, que data de febrero de 2022. El investigado se encuentra en libertad provisional desde que fue detenido en noviembre de 2022. Sus supuestas víctimas le acusaban de agredirlas sexualmente tras concertar una cita sensorial a ciegas a través de la app de Tinder. Sin embargo, en los encuentros se percataban de que no existía identidad entre el sujeto que las habría agredido con el que aparecía en las imágenes de Tinder. El detenido proponía a las chicas tener las citas en lugares oscuros a ciegas, "utilizando todos los sentidos menos la vista". Al parecer, padece una enfermedad en la piel que le afecta a la cara y no quería que sus citas le vieran el rostro. En un primer contacto, se daban cuenta de que el hombre no era el mismo al de las fotos, ya que "era una persona más gruesa, más vieja" y más mayor de los 39 años que aseguraba tener. "Las relaciones las hice por miedo", comentó en instrucción una de las perjudicadas por este supuesto depredador sexual. El juez archiva ahora cinco de las seis denuncias que constan en el procedimiento al considerar que hubo voluntad por parte de las mujeres a mantener dichos encuentros. En relación al único caso por el que se le procesa, la chica denunció que la agresión sexual tuvo lugar el 27 de febrero de 2022 en los apartamentos Slow Suites Bellas Artes, ubicado en calle de los Madrazo 20 de Madrid. Ese día, contacto con el investigado por la aplicación por Tinder con login "Travieso39" para quedar el referido día con la finalidad de tener una experiencia sensorial, consistente en mantener relaciones sexuales a oscuras, pactándose usar preservativo. "Cuando llegó a la cita la denunciante comenzó a sospechar que las características de la foto anunciada en Tinder no correspondían con las de la persona allí presente, siendo reticente en mantener relaciones sexuales con el investigado, forzándola", recoge la resolución. En la ropa, resultó tener un ADN coincidente con la misma y el investigado.