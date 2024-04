Tellado (PP) acusa a Sánchez de ser "un presidente a la fuga" y reclama explicaciones ante presuntos casos de corrupción

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ser "un presidente a la fuga" y de "huir de sus responsabilidades", al tiempo que ha reclamado que dé explicaciones por presuntos casos de corrupción, en lugar de "una estrategia de victimización", que considera que "demuestra que no está a la altura del puesto que ocupa". Así se ha expresado este jueves Tellado en declaraciones a los medios de comunicación en Alicante, al ser preguntado por la decisión de Sánchez de cancelar su agenda pública unos días para reflexionar si continúa al frente del Ejecutivo, antes de participar en la Junta Directiva Provincial del PP de Alicante, junto al presidente provincial del PP, Toni Pérez. Al respecto, Tellado ha sostenido que "el problema de Sánchez no es un problema político, no es la oposición; es la justicia", al tiempo que ha apuntado que la Audiencia Nacional "mantiene abierta una investigación contra varios ministerios del Gobierno que él preside y contra varias comunidades autónomas también gobernadas por el Partido Socialista". "El problema del presidente del Gobierno es que tiene que explicar si su esposa ha participado en empresas que se han visto beneficiadas de contratos por parte del gobierno que presidía Pedro Sánchez y si en esos contratos ha podido haber conflicto de intereses o tráfico de influencias", ha recalcado. A este respecto, le ha reclamado explicaciones y ha lamentado que "el presidente escapa, huye y no quiere hacer comparecencias públicas". "España merece un presidente del Gobierno que, lejos de huir, comparezca ante la ciudadanía y dé explicaciones", ha enfatizado. "Ha llegado el momento de que Pedro Sánchez deje de huir. Ha llegado el momento de que Pedro Sánchez deje de escapar y Pedro Sánchez debe dar explicaciones. Este no es un momento de la cobardía, este es el momento de dar explicaciones sobre el alcance de estos casos de presunta corrupción", ha insistido Tellado. Asimismo, ha calificado la situación de "poco seria". "Esto parece una telenovela latina con cartas de amor de por medio, con desapariciones dramáticas del protagonista que huye y huye de la verdad. Creo sinceramente que España, en el momento que estamos viviendo, no merece esta telenovela y creo que Sánchez debería asumir la responsabilidad de una vez por todas y explicarle a toda España estos casos de corrupción, su alcance y su participación", ha zanjado el portavoz del PP en el Congreso.