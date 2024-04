Sayas (PP) reclama a Sánchez que "deje la hipócrita estrategia de victimización" y le pide que dimita

El portavoz adjunto del PP en el Congreso de los Diputados, Sergio Sayas, ha pedido al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que "deje ya esta hipócrita estrategia de victimización y de polarización y que dé explicaciones" y ha criticado que "Sánchez piensa que puede tener a España a su disposición y tener parado un Gobierno durante cinco días porque ha decidido reflexionar". Sayas ha pedido al presidente que "dimita, pero no solo por lo que estamos conociendo del caso PSOE, sino por haber llegado al Gobierno en base a una mentira masiva, por haber entregado nuestro país a los intereses de quienes quieren romperlo y pisotear nuestra Constitución, y de quienes siguen amparando bajo sus filas y en sus discursos a militante de ETA y el relato de la organización terrorista". "Y sobre todo debe irse por haber protagonizado la mayor etapa de regresión democrática en nuestra país desde la aprobación de la Constitución", ha añadido. El diputado navarro ha afirmado que "lo que tiene Sánchez no es un problema político, es un problema judicial; lo que pasa es que un juez ha abierto diligencias a su esposa por un presunto tráfico de influencias". Sayas ha asegurado que "lo que está haciendo Sánchez está muy alejado del comportamiento de un demócrata". "En lugar de salir y dar las explicaciones que los españoles demandamos y que él nos debe, se está dedicando a una estrategia de machacar a la justicia independiente, a la prensa libre y a la oposición. Hablar de cacería o de acoso cuando un juez investiga es una acusación encubierta a los jueces de prevaricación", ha advertido. El diputado ha subrayado que "este tipo de comentarios hasta ahora los veíamos en partidos radicales, anti sistema y anti España, pero desde hace ya un tiempo esos ataques a la independencia de la justicia, a la prensa que el Gobierno no controla y a quien discrepa políticamente de Sánchez los estamos viendo ya en el propio Gobierno de España". Sergio Sayas ha afirmado que "eso es muy grave por tres razones, porque denota muy poco sentido democrático; porque aboca a la sociedad española a la confrontación y al enfrentamiento, y porque erosiona las instituciones de nuestro país". A juicio del diputado navarro, "sobre lo que debería reflexionar Sánchez es sobre sus pactos con independentistas y batasunos, sus mentiras a los españoles y su estrategia de degradación de todas las instituciones de Estado". "Es realmente hipócrita hablar de acoso cuando ha utilizado todos los medios del Estado a su alcance para atacar el entorno personal de todos los rivales políticos que ha podido, especialmente a Ayuso -presidenta de la Comunidad de Madrid-", ha destacado.