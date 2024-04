Sartorius llama a "pasar a la ofensiva" ante la operación de "acoso" a "la democracia" y pide que Sánchez "aguante"

El político, abogado y escritor Nicolás Sartorius ha llamado este jueves a "pasar a la ofensiva" y "movilizarse" ante la operación de "acoso y derribo" de la derecha y la ultraderecha a Pedro Sánchez y "a la democracia", y ha expresado su esperanza de que el presidente del Gobierno "aguante" y no dimita, porque lo contrario significará que "gana la derecha". Así lo ha trasladado en un encuentro con medios en Vigo, a donde ha llegado en las últimas horas para recoger el Premio 1º de Maio que le otorgará este viernes el sindicato CC.OO. Sartorius se ha referido al anuncio de Sánchez de que abre unos días de reflexión para decidir si sigue al frente del Ejecutivo, ante los ataques de la derecha y la ultraderecha, y después de que un juzgado abriese diligencias por una denuncia de Manos Limpias contra su mujer. Al respecto, Nicolás Sartorius ha señalado que "el origen" de esta situación es una "operación de acoso y derribo" desplegada en varias fases, porque la derecha no acepta el resultado de las urnas de julio 2023: "Cada vez que gana la izquierda es la guerra total". En ese sentido, ha subrayado que, en realidad, "el problema no es Sánchez, no van a por Sánchez", sino que la derecha y la ultraderecha "van a por la democracia, a controlarla, porque no aceptan que el Estado no sea suyo". Según ha apuntado el histórico político, esas fuerzas políticas pretenden "cepillarse al Gobierno de coalición" y usan armas políticas, mediáticas e institucionales para, finalmente, "cargarse el sistema democrático". "Es muy fuerte lo que está pasando (...), no todo vale, tiene que haber límites", ha advertido. "PASAR A LA OFENSIVA" Por ello, ha incidido en que esta situación no solo debe servir para que la sociedad reflexione, sino que es necesario "pasar a la ofensiva", "poner pie en pared", por parte de los ciudadanos, los partidos progresistas y los sindicatos, "para derrotar a la peor derecha de Europa". "Quieren cargarse la democracia con sistemas antidemocráticos, por eso hay que resistir, movizarse y defenderla", ha subrayado. Con respecto a la decisión que pueda tomar Sánchez, Nicolás Sartorius ha expresado su esperanza de que el presidente del Gobierno "aguante" porque lo contrario significaría que "gana la derecha", a la que ha calificado de "antidemocrática y con ribetes fascistas". Asimismo, ha advertido de que "lo que resulte de esta batalla puede cambiar muchas cosas en España y en Europa", donde están "muy preocupados" por la situación. "EXPANDIR LA DEMOCRACIA" A LA ECONOMÍA En su encuentro con periodistas, Nicolás Sartorius también ha hablado de su libro "La democracia expansiva. Como ir superando el capitalismo", y ha explicado que la idea central de este texto, que reúne cuatro años de investigación, es exponer la necesidad de "expandir la democracia" tanto a nivel geográfico como a nivel "horizontal y vertical", es decir, que la democracia "llegue a la economía". Según ha explicado, en las grandes empresas y corporaciones la democracia "es cero" y es necesario llevar la democracia a esos espacios, especialmente en el contexto de la economía digital por si no, "la economía digital acabará con la democracia". "Hay un peligro real de que la democracia se 'gibarice' y la tarea de la izquierda es controlar esos grandes 'monstruos', los grandes poderes económicos tan inmensos, que controlan tantas cosas". Sartorius ha afirmado que el avance del capitalismo ha provocado desigualdad, problemas medioambientales y erosión en la democracia, por eso ha apostado por "pasar a una fase siguiente". Así, ha llamado a la unidad de Europa para "medirse" a los grandes poderes económicos, a "elevar" el Estado de Bienestar a nivel europeo para no "perderlo", y ha apuntado al papel de los sindicatos. A su juicio, "hay que unir al movimiento sindical a nivel europeo (...), hacer un sindicalismo europeo e incluso mundial". "EL MEJOR GOBIERNO DE LA HISTORIA" En el caso de España, ha recordado que los beneficios de las grandes empresas "están en un buen momento", mientras que gobernantes como la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "una persona muy ignorante", "dice que España está al borde del comunismo". Según Nicolás Sartorius, el actual es "el mejor Gobierno que ha habido nunca" en España, con más de 21 millones de empleados, con empleos más estables, con subidas de pensiones y con la mayor subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). "Y la gente no se ha enterado porque la han enzarzado en propagando y polémicas, que los distraen", ha recalcado, antes de referirse al "problema" del Gobierno, de "no saber vender lo que está haciendo".