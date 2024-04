Rodríguez dice a Sánchez que "sí merece la pena seguir" y que el Gobierno está "cargado de energía" para continuar

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, se ha dirigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmando que sí merece la pena continuar, aunque ha admitido que es una pregunta que todos los representantes políticos se han planteado en algunos momentos. Además, ha asegurado que el Gobierno "está cargado de energía" para continuar. Durante la inauguración de un congreso en Ibiza, la ministra ha querido lanzar un mensaje a la opinión pública sobre la decisión personal de Pedro Sánchez de "atender el ámbito más íntimo que tenemos también los responsables públicos, que son nuestras familias". En este sentido, ha considerado "muy importante" no alejar el humanismo de la política y, así, ha entendido la reflexión de Sánchez en su carta como una llamada de "atención a lo que debe ser la democracia española, cómo debemos comportarnos todos los actores de la misma". "Merece la pena servir a España, trabajar para una política pública de vivienda. Mereció la pena, presidente, sacar a España de la pandemia", ha insistido Rodríguez. Según la ministra, "lo que no merece la pena es una oposición como la que tenemos, que basa su política en el odio, en la descalificación y en la falta de propuesta". En este sentido, ha lamentado que el líder de los 'populares', Alberto Feijóo, "no haya aceptado" que Sánchez le ganó y "que hasta ayer mismo estuvo insultándole". Rodríguez ha insistido en que Sánchez debe estar ahora con su mujer, a quien ha mandado su apoyo puesto que ella ya tenía su carrera antes de que Sánchez fuera presidente. También ha recordado que todo el PSOE está con el presidente para defender su gestión, honestidad y honorabilidad "y la necesidad de su proyecto para España".