Puigdemont pide ser decisivos para romper "el pacto del 'no' suscrito entre PP y PSOE"

El candidato de Junts+ a las elecciones catalanas, Carles Puigdemont, ha pedido este jueves ser decisivos para romper "el pacto del 'no' suscrito entre PP y PSOE" sobre Cataluña y que, a su juicio, ya han empezado a derrotar con los 7 diputados que tienen en el Congreso con la aprobación de la amnistía, entre otras cuestiones. "¿Qué más podemos romper si además tenemos la presidencia del país?", ha planteado en el acto de inicio de campaña en Argelès-sur Mer ante medio millar de personas, donde ha avisado del riesgo de que los socialistas busquen el apoyo del PP para hacerse con la Presidencia de la Generalitat como pasó en el Ayuntamiento de Barcelona, una jugada que tiene bien presente, ha dicho. Según Puigdemont, es momento de que el Gobierno escuche "decir 'No, por aquí no se pasará", y de negociar de igual a igual, y ha subrayado literalmente que resistirán todos los intentos de españolizar la campaña, destacando que ellos conocen mucho mejor que otros la actuación de la justicia y la policía estatales. El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha contrapuesto a Puigdemont con el candidato del PSC, Salvador Illa, al que ha acusado de someterse al PSOE y no levantar "la voz ni el dedo" cuando formaba parte del Consejo de Ministros ante la situación de Rodalies o ante la falta de inversiones en Cataluña, y de tampoco haber dicho nada respecto al 1-O. "Ni resignación ni sumisión; reacción y reafirmación", ha reclamado Turull poco antes de que Anna Navarro, la número 2 de la lista, haya participado presencialmente en el acto, junto a otros nombres como el de la presidenta del partido, Laura Borràs, y por vía telemática el cabeza de lista por Girona, Salvador Vergés; por Tarragona, Mònica Sales, y por Lleida, Jeannine Abella.