Puigdemont agradece el apoyo a Pujol tras afirmar que lo votará en las elecciones catalanas

El candidato de Junts+ a las elecciones catalanas, Carles Puigdemont, ha agradecido al expresidente de la Generalitat Jordi Pujol que afirmase que lo votará en los comicios del próximo 12 de mayo: "Gracias, presidente Pujol". En un apunte en 'X' recogido por Europa Press, Puigdemont ha recordado un míting de campaña que hizo Pujol en Girona en 1980: "Yo todavía no podía votar, pero me impresionó la fuerza y la determinación para levantar a Catalunya después de la larga noche del franquismo". Pujol aseguró en una intervención en un acto con militantes de Junts organizado por el partido en Martorell (Barcelona) este miércoles que votaría al también expresidente de la Generalitat "sobretodo porque ha dado un apoyo muy fiel y muy generoso a la causa de Catalunya", y pidió a los votantes no caer en el desánimo, textualmente.