PSOE Extramadura traslada su "máximo respeto y apoyo" a Sánchez e insta a reflexionar: "en política no todo vale"

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallado, ha trasladado este jueves su "máximo respeto y apoyo" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante la decisión que tome tras cancelar su agenda para reflexionar sobre su futuro al frente del Ejecutivo. Ante esta situación, el dirigente socialista extremeño ha considerado que lo que pasó este pasado miércoles, "debe de servir a todos para hacer una reflexión" de que "en política no todo vale y que estamos atacando al instrumento que se llama democracia". "Tenemos que hacer una reflexión, pararnos a pensar, sobre todo empezar a valorar por qué hemos llegado hasta aquí y hasta dónde estamos dispuestos a llegar", ha señalado Gallardo en declaraciones a los medios este jueves en Almendralejo. A su juicio, es necesario "reflexionar que realmente lo importante es el instrumento, y que no podemos estar cargando el instrumento que se llama democracia", ha alertado Gallardo, quien ha entendido que los que están en política deben "asumir que puedan políticamente atacarnos", pero ha defendido que "lo que no tenemos que atacar nunca es la familia, porque la familia afecta a la persona, y los políticos somos personas". "HAY LÍNEAS ROJAS QUE NO SE DEBEN PASAR" Gallardo ha relatado que "muchas veces, por parte de la sociedad se piensa que el político tiene que aguantarlo todo", ante lo que ha defendido que "hay líneas rojas que no deben pasar", y que a su juicio, en los últimos tiempos en el país "se están pasando muchas líneas, que lo que hacen es debilitar la democracia", y provocan "en definitiva destruir instrumentos". Por eso, ha reiterado la necesidad de "que tener un espacio para la reflexión, para que cuando ocurran estas cosas reflexionemos de por qué hemos llegado hasta aquí y hasta dónde estamos dispuestos a llegar". "Yo creo que fruto de esa reflexión lo que tenemos que llegar es al consenso de que en política no vale todo, que hay una parte de escenificación, de posicionamiento de las ideas", ha entendido el secretario general del PSOE extremeño, quien ha añadido que "en ningún caso se pueden traspasar líneas que afecten a familias o personas que no han decidido estar en política que simplemente han decidido acompañar al político". A su juicio, "es una reflexión de todos", pero "fundamentalmente de aquellos que atacan con todos los instrumentos y todas las armas, aún sabiendo que eso puede hacer especialmente daño al conjunto de la sociedad", ha reivindicado. Por todo ello, Miguel Ángel Gallardo ha pedido "respeto para el presidente, pero también para la persona que está detrás del presidente", así como el "respeto y apoyo a la decisión que tome" sobre su futuro al frente del Gobierno.