PP Murcia: "Es una gran irresponsabilidad que Pedro Sánchez sitúe a España en el limbo con su estrategia de distracción"

El secretario general del Partido Popular de la Región de Murcia, José Miguel Luengo, ha considerado que es una "gran irresponsabilidad" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "sitúe a España en el limbo con su estrategia de distracción". Tras la decisión de Sánchez de apartarse hasta el lunes para reflexionar sobre su futuro político, Luengo ha lamentado que el máximo responsable del PSOE "desaparezca durante 5 días en lugar de explicar, con seriedad y transparencia, los numerosos escándalos que acorralan al PSOE y a su Gobierno. "La Guardia Civil, la Fiscalía Anticorrupción, la Audiencia Nacional y un juzgado de Madrid tienen en marcha diferentes investigaciones por los escándalos que han salpicado al PSOE y a Pedro Sánchez en los últimos meses y él se niega a dar explicaciones precisas a los españoles", ha expuesto el secretario. Para Luengo, "Sánchez vuelve a demostrar que lo único que le importa es él mismo, dejando a un lado los problemas que debe solucionar como presidente del Gobierno, anteponiendo la división y la polarización para sacar provecho político", ha afirmado. El secretario general del PP ha explicado que, mientras que el presidente socialista se retira a pensar sobre su futuro, "los problemas que afectan a los ciudadanos de la Región de Murcia siguen sin tener solución". "Las infraestructuras pendientes, el diseño de un Plan Nacional del Agua, la revisión del Sistema de Financiación Autonómica y la convocatoria de plazas de especialidades médicas, entre otros muchos temas, no tienen espera y son vitales para nuestra Comunidad. Necesitamos un presidente que trabaje, no que se ponga el traje de víctima", ha explicado Luengo. Luengo también ha señalado que "Pedro Sánchez apuesta ahora por el silencio y la falta total de transparencia en lugar de aplicarse a sí mismo las mismas exigencias que quiso imponer a otras personas por supuestos mucho menos gravosos que los suyos". "¿Realmente va a explicar Pedro Sánchez sobre esas supuestas negociaciones que ha estado haciendo su mujer?", ha afirmado Luengo, quien ha añadido que "desde el PPRM consideramos a Sánchez un gran actor que quiere convertir la actividad política en un teatro". Además, ha incidido en que "trata a los españoles como si no fuesen capaces de hacer una reflexión tranquila y sosegada de que España necesita otro presidente de Gobierno y otra gestión que sí apueste por la separación de poderes y no aproveche cualquier circunstancia incluso para señalar a los jueces". DENUNCIA DE MANOS LIMPIAS Luengo también se ha referido a las declaraciones del secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, quien ha indicado que basó su denuncia contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en informaciones de medios de comunicación y que en caso de que las noticias no sean ciertas "serán quienes la publicaron quienes deberán asumir la falsedad". Al ser preguntado por estas declaraciones, Luengo ha señalado que, "independientemente de la denuncia" que "puede ser el detonante por el que Sánchez se victimiza", se están pidiendo "explicaciones sobre esos contactos que ha tenido la mujer del presidente del Gobierno durante los últimos años" y "no ha habido una explicación". "Eso yo creo que es lo más importante de todo", según Luengo, quien ha restado importancia al hecho de que "haya alguna organización hecho una denuncia, más o menos fundada". A su juicio, "más allá de lo que haya podido hacer Manos Limpias o no, no olvidemos que quien tiene que dar explicaciones es Pedro Sánchez y su gobierno".