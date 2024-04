Pedro Acosta se 'quita' presión a la hora de pensar en su primera victoria en MotoGP

Jerez de la Frontera (Cádiz), 25 abr (EFE).- El español Pedro Acosta (Gas Gas RC 16) se 'quita presión' a la hora de pensar en su primera victoria en MotoGP y asegura jocoso que "lo llevan esperando desde la primera carrera; o sea, no es nueva la presión ésta".

"Y esa primera victoria depende de cómo vaya el primer libre y, al final, lo dije en América y los primeros entrenamientos están siendo muy importantes para nosotros, sobre todo el primer ataque de vuelta rápida, para ver cómo me encuentro yo, para ver cómo encuentro la moto, para acostumbrarme a todas las cosas del circuito, a las líneas, ver dónde pongo los sistemas, dónde tengo que fijarme un poco más".

"Tengo que subir en la moto, ver líneas y ver dónde frenar y dónde alargar, entonces también es un poco más complicado, pero creo que el trabajo que está haciendo Dani -Pedrosa- y Pol -Espargaró-, creo que se está viendo muy reflejado en cómo se está comportando la moto", explica Pedro Acosta.

Pensar en un podio en Jerez le hace recordar al 'Tiburón' de Mazarrón: "cuando veía la tele de pequeño, siempre decía Valentino Rossi que el mundial empezaba aquí; entonces, ahora empieza el mundial de verdad, dicen, veremos si podemos sacar un poco la cabeza y, como estos fines de semana, poquito a poco ir subiendo mi nivel durante el fin de semana".

De los comentarios de Dani Pedrosa sobre que espera que le deje seguir su rueda, dijo claramente: "creo que tengo yo muchas más cosas que aprender de él que él de mí. Hoy he estado comiendo con él y cada vez que habla es como si abriera un libro de historia, es de los pocos que quedan que corrió 250 c.c., quitando a Márquez de los pocos que ganó en 125 c.c. y tiene muchas cosas interiorizadas en la cabeza que ninguno de nosotros puede entender".

Y explicó de Pedrosa que le ayudó bastante "tenerlo en el test de Malasia y creo que será interesante que esté aquí, sobre todo por la manera que pilota, pues al final creo que es de los pocos pilotos en el mundo que es capaz de pilotar así de fino y así de preciso y esto nos ayudará, sobre todo si puedo compartir alguna vuelta detrás suya".

El campeón del mundo de Moto2 en 2023 dijo."si hablamos de pilotaje, prepararme un poco mejor las salidas de las curvas, no es algo muy grande, pero un 'pelín' para que me ayude a estar más cerca de la moto de adelante y coger un poco de rebufo, que eso me está costando, pero sobre todo la cabeza, la manera de analizar las cosas más rápido para llegar y dar comentarios, sobre todo de la electrónica, más precisos". EFE

