Page acudirá al Comité Federal del PSOE este sábado, marcado por la ausencia de Sánchez

El presidente de Castilla-La Mancha y secretario general del PSOE en esta comunidad, Emiliano García Page, acudirá este sábado 27 de abril al Comité Federal del PSOE que viene marcado por la ausencia del presidente del Gobierno y líder del partido, Pedro Sánchez. Según han confirmado fuentes socialistas a Europa Press, Page acudirá a la cita del sábado, en la que se va a aprobar la lista para las elecciones europeas del 9 de junio que previsiblemente estará encabezada por la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera. Aunque ese es el motivo oficial de la convocatoria, el principal asunto que se tratará en el órgano que reúne a la dirigencia del PSOE será la situación de Sánchez, que este jueves anunció que se retiraba unos días para reflexionar sobre su continuidad al frente del Gobierno ante las investigaciones a su mujer, Begoña Gómez. Sánchez dijo que pasaría unos días sin agenda pública y que el próximo lunes 29 de abril comparecería públicamente para comunicar su decisión. Por tanto es previsible que se produzcan numerosas intervenciones de apoyo en la línea que ya han marcado varios ministros o el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Page, que es la principal voz crítica hacia Sánchez dentro del partido, dijo este mismo jueves que no considera que este movimiento responda a una estrategia electoral sino que es "emocional" y no ha descartado que pueda dimitir. Además, reconoció que el PSOE está en "shock político" después del anunció del secretario general. El líder de Castilla-La Mancha se ha ausentado de varios comités federales en los últimos años, como el que se celebró en A Coruña el pasado mes de enero, al que no pudo asistir por un viaje a China. Sin embargo sí acudió al del pasado mes de octubre, en el que Sánchez defendió por primera vez la amnistía a los implicados en el procès catalán --uno de los principales puntos de fricción entre ambos-- pero no aplaudió la intervención del secretario general.