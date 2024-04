Nicolás Sartorius sobre Sánchez: Espero que continúe. Alguna iniciativa planteará

Vigo, 25 abr (EFE).- El abogado, político, periodista y escritor Nicolás Sartorius ha expresado este jueves su deseo de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no dimita y llama a movilizarse y "pasar a la ofensiva" para defender la democracia.

Sánchez anunció el miércoles que cancelaba su agenda pública hasta el lunes para reflexionar si renunciaba a la Presidencia tras una campaña contra él y que ha incluido la apertura de diligencias contra su esposa, Begoña Gómez, por parte de un juzgado de Madrid tras una denuncia de Manos Limpias.

Sartorius ha llegado a Vigo para recibir este viernes el premio Primero de Mayo al compromiso social y la solidaridad que entrega Comisiones Obreras y ha aprovechado para presentar, la víspera, en el Pazo Los Escudos, su libro, 'La democracia expansiva. Cómo ir superando el capitalismo'.

A preguntas de los periodistas, ha comentado la decisión del presidente del Ejecutivo e imagina que solo hay "dos o tres salidas".

En su opinión, "el origen de lo que está pasando es que la derecha y ultraderecha españolas no han aceptado el resultado" de las elecciones generales.

"Cada vez que gana la izquierda es la guerra total, la desligitimación. Es muy peligroso. En julio, estaban convencidos de que iban a ganar, tenían hasta los ministerios distribuidos", ha sostenido al hablar de la derecha, a la que ha acusado de poner en marcha una "operación" para "cargarse al gobierno de coalición", el "mejor que ha habido".

Para él, no es que vayan a por Sánchez, sino que lo que pretenden quienes le atacan es "controlar la democracia porque no aceptan que el Estado no sea suyo".

Por eso ha considerado que España está viviendo "un ataque a la democracia" y él ha defendido la continuidad del presidente.

"Espero que continúe. Tiene que aguantar. Elecciones no puede convocarlas, dejarlo como está no se entendería muy bien, así que alguna iniciativa planteará. Tiene la posibilidad de una moción de confianza. Espero que no vaya por la línea de dimitir, porque eso sería que ha ganado la fuerza de la derecha", ha advertido.

Detrás del ataque a Sánchez ha percibido "ribetes fascistas" porque "la descalificación personal sin base" era una de las estrategias del fascismo, y ha sostenido que "no se puede admitir en una democracia" porque "no todo vale".

Además, esta situación coincide "con unas elecciones catalanas, unas europeas y dos guerras", por lo que Sartorius ha defendido que "lo mejor" en ese contexto "es pasar a la ofensiva".

Sartorius ha criticado al sindicato que interpuso la denuncia, Manos Limpias, del que ha señalado que "tiene las manos más sucias...".

Tampoco ha entendido que el juez haya admitido una denuncia basada "en recortes de publicaciones de ultraderecha". EFE

