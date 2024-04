Morant: "Esta batalla no la pueden ganar los malos que hacen una guerra sucia para tumbar a un gobierno legítimo"

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha mostrado su apoyo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha manifestado que "esta batalla no la pueden ganar los malos" que "hacen una guerra sucia para tumbar a un gobierno legítimo". En declaraciones a los medios de comunicación antes de presidir la reunión del Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación, que se celebra en el Instituto de Agrobiotecnología (IDAB-CSIC) en la localidad navarra de Mutilva, Morant ha llamado a hacer una "reflexión interna" tras la publicación de la carta de Pedro Sánchez en la que anunciaba que se planteaba su renuncia "porque no persiguen al presidente del Gobierno" sino "la democracia". Al respecto, ha destacado que su reflexión personal y como ministra es que "esta batalla no la pueden ganar los malos" que "ensucian, embarran" y "hacen guerra sucia para tumbar a un gobierno legítimo" que "surgió de las urnas este julio, hace pocos meses". "Un gobierno que planteaba seguir avanzando frente al retroceso que significa la alternativa" que "no ha asumido y que sigue sumida en la frustración de no gobernar, porque cree que el poder es suyo y que por eso puede hacer cualquier cosa con tal de volver a conquistar el poder". "No a través de las urnas, sino a través de la persecución que se está haciendo al Gobierno de España y, muy personalmente, al presidente del Gobierno", ha rechazado. La ministra ha censurado "este último episodio de persecución a través de una denuncia plagada de falsedades" de Manos Limpias, que ha calificado como "un brazo político por parte del Partido Popular y de la extrema derecha de nuestro país" que "siempre ha estado persiguiendo precisamente a los políticos y las políticas de izquierdas progresistas y de avance en nuestro país". Una denuncia, ha insistido, "plagada de bulos" que "han estado recogidos en panfletos de comunicación a los que también tenemos que soportar los que nos dedicamos a la vida pública". Diana Morant ha reiterado en su llamada a "hacer una reflexión, porque no persiguen al presidente del Gobierno, no persiguen ni siquiera a la mujer del presidente, lo que persiguen es la democracia, porque el presidente del gobierno representa el voto y el sufragio universal democrático y representativo de cada uno de los españoles de nuestro país. Y nos guste más o nos guste menos, los gobiernos se conforman después de una elección democrática", ha remarcado. "Lo que no puede ser es utilizar subterfugios y palancas de presión para tumbar un gobierno y eso es lo que está haciendo la derecha de aquí contagiada por esa ola de ultraderecha que vemos con Trump, con Milei y en otros países de Europa como Polonia, Hungría o Italia", ha manifestado. "Esto es lo que tenemos a día de hoy en este país y eso es lo que soporta el presidente del Gobierno, simple y llanamente por ser el representante de los españoles y las españolas", ha aseverado. "A quien atacan es a la democracia y no pueden ganar los malos", ha insistido. "FEIJÓO HA PASADO A SER LA MULETA NECESARIA DE LA EXTREMA DERECHA" La ministra ha pedido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que se pregunte si "no tiene ningún tipo de proyecto que aportar a este país más que el barro, la mentira y, en este caso, también la persecución judicial y la judicialización de la mentira y del bulo". "El señor Feijóo se presentó como un dirigente moderado y ha pasado a ser la muleta necesaria de la extrema derecha en nuestro país para entrar en los gobiernos" y para intentar "la salida de un gobierno legítimo que no quieren reconocer desde el primer día", ha criticado. "Ese es el papel de Feijóo en este país. Ni es un líder ni tiene proyecto para este país y lo que está haciendo es ser el discípulo de Trump, de Bolsonaro y de Milei en nuestro país", ha reprochado. "Muchos lo advertimos al principio pero ya se ha demostrado: Feijóo lo que quiere es básicamente seguir estas tácticas de la extrema derecha, que en definitiva lo que hacen es socavar la democracia y también lo están intentando en este país", ha acusado. Diana Morant ha mostrado su apoyo a Pedro Sánchez tras la publicación de una carta en la que "nos está invitando a la reflexión". "Creo que es necesario este debate y es necesario que sea un debate público porque este es un ataque público, es un ataque al Gobierno de España, un ataque a la democracia española", ha asegurado. "No es nada de fiscalización ni de la mujer del presidente ni del presidente por la acción del Gobierno. Este gobierno no ha podido hacer más ni mejor por la vida de los ciudadanos y quizás hay gente que lo que no quiere es que haya un presidente socialista haciendo avanzar la sociedad española", ha indicado. La ministra ha dicho que la carta de Sánchez, hecha "a corazón abierto", le dejó "un poco de angustia" y "también de enfado". "No pueden ganar los malos. Y en democracia los malos son precisamente los que atacan a la democracia, no con razones, sino directamente con barro, con mentiras y con una política ultraderechista de acoso al Gobierno de España", ha advertido.