Morant destaca que el Gobierno "ha incrementado un 73% la financiación a la I+D+I" en los últimos 3 años

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha presidido este jueves en el Instituto de Agrobiotecnología (IdAB) en Mutilva la XVI reunión del Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación, donde ha destacado que "el Gobierno ha incrementado un 73% la financiación competitiva anual a la I+D+I en España en los tres últimos años, llegando a entidades de todos los territorios". "El Gobierno está realizando la mayor inversión en I+D de la historia de España. Una inversión que se inició con los Fondos de Recuperación y que transita a presupuestos nacionales con la misma ambición", ha manifestado Morant. En concreto, la financiación anual en forma de subvención de las tres principales entidades dependientes del Ministerio ha pasado de 1.150 millones de euros de media anual entre 2012 y 2017 a 1.995 millones entre 2021 y 2023, ha detallado el Ministerio en un comunicado. Morant ha señalado que "la AEI, el CDI y el ISCIII son la garantía de una evaluación rigurosa y permiten que la I+D+I se traduzca en una mayor autonomía estratégica, en una industria más competitiva y una sociedad más saludable". La ministra también se ha referido a los Planes Complementarios, un instrumento de trabajo en red entre las distintas CCAA y el Gobierno de España, impulsado por el Ministerio. En este sentido, Morant ha anunciado un nuevo Plan Complementario dedicado a la Transferencia de Conocimiento, que tendrá un carácter transversal y se diseñará en colaboración con la Red de Políticas de I+D+I, en la que participan todas las CCAA. "Es un plan que se suma a las acciones que tenemos previstas desde el Gobierno de España para alcanzar el equilibrio territorial y fortalecer un sistema productivo innovador y descentralizado", ha señalado. La ministra también ha emplazado a las CCAA a una próxima reunión del CPCTI para evaluar la ejecución de los Planes Complementarios. "Necesitamos ser muy rigurosos en la ejecución de los Fondos de Recuperación y no podemos permitirnos devolver ni un solo euro", ha subrayado. Morant ha destacado que estos Planes Complementarios son "unos instrumentos innovadores del que nos dotamos en la legislatura pasada" por los cuales "lo que hacíamos era colaborar en ciencia y en innovación entre unas comunidades y otras y también con financiación del Gobierno de España". "Esto hace que se rompan esas desigualdades que existen todavía en nuestro país en materia de ciencia y de innovación porque hay regiones donde se ha hecho una inversión en ciencia y hay una capacitación científica desde hace muchos años y hay otras que están empezando ahora", ha explicado. Morant ha señalado que, de esta manera, "se produce un efecto contagio" y se abren "nuevas redes de colaboración científica y de innovación entre comunidades autónomas donde no existía antes". Algo que "está repercutiendo en beneficios para todo el ecosistema y para toda España porque, en definitiva, no existen las fronteras territoriales dentro de la ciencia y mucho menos dentro de nuestro propio país. Así que en vez de competir lo que hacemos es colaborar", ha resumido. PLAN ESTATAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA Y DE INNOVACIÓN 2024-2027 Durante la reunión se ha informado del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2024-2027, que se aprobará próximamente en el Consejo de Ministros. Este nuevo Plan recoge las actuaciones de la Administración General del Estado en I+D+I, que han sido debatidas durante este año con diversos actores, entre los que se encuentran las CCAA. Por último, se han presentado los trabajos de Evaluación Intermedia de la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027 y del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2024. "Todos los que estábamos hoy reunidos y yo, desde luego estamos convencidos de que una herramienta fundamental para seguir progresando y trabajando en el futuro es la ciencia, el conocimiento, la innovación para mejorar la vida de las personas, para afrontar los retos a los que tenemos que hacer frente como sociedad", ha afirmado Morant, que ha añadido que "la ciudadanía puede tener el convencimiento de que el Gobierno de España vamos a seguir apostando como lo hemos hecho hasta ahora".