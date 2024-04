Montero asegura que Sánchez tiene "millones" de apoyos frente a "la minoría" que no acepta la legitimidad de su Gobierno

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha mandado un mensaje de apoyo al jefe del Ejecutivo Pedro Sánchez, asegurando que son millones los que le apoyan "frente a una minoría" que no acepta "la legitimidad de las urnas" y que ha rebasado ya "demasiadas líneas rojas". "Estamos todos contigo, presidente. La derecha y la ultraderecha han rebasado demasiadas líneas rojas y los ataques personales son inadmisibles y deben parar de una vez", ha dicho la 'número dos' del Gobierno en su primer mensaje tras la publicación de la carta de Sánchez en la que anunció que se tomaría hasta el lunes para reflexionar su continuidad como presidente. Montero también ha sostenido en su publicación que hay personas que apoyan al presidente de las que no lo hacen, y que son una minoría quienes no aceptan la legalidad del Ejecutivo que preside: "Somos millones los que te apoyamos frente a una minoría que no acepta la legitimidad de las urnas". El presidente del Gobierno anunció este miércoles que cancela su agenda pública hasta el próximo lunes 29 para "reflexionar" si debe continuar al frente del Ejecutivo tras las investigaciones a su esposa, Begoña Gómez. "Necesito parar y reflexionar. Me urge responderme a la pregunta de si merece la pena, pese al fango en el que la derecha y la ultraderecha pretenden convertir la política. Si debo continuar al frente del Gobierno o renunciar a este alto honor", escribió en una carta enviada a la ciudadanía que ha publicado en la red social X y ha sido recogida por Europa Press.