Montero afirma que el Gobierno está concentrado en convencer a Sánchez para que no dimita: "Ánimo presidente"

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado este jueves que el Gobierno está concentrado en este momento en convencer al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para que no dimita y continúe en el cargo. En este sentido ha lanzado un mensaje de apoyo que a su juicio comparten millones de personas. "Lo necesitamos para que España siga avanzando, ánimo presidente", ha afirmado en una entrevista en la cadena Ser, recogida por Europa Press. La también 'número dos' del PSOE ha hecho estas declaraciones al día siguiente de que Sánchez anunciase por sorpresa que se retira unos días de la vida pública para reflexionar sobre su continuidad al frente del Gobierno después de que un juez abriese diligencias contra su mujer por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Después de este anuncio se produjo una reunión en La Moncloa en la que participaron varios de los colaboradores principales del presidente, entre ellos Montero. En ese encuentro, según ha indicado, no contemplaron futuros escenarios en caso de que Sánchez anuncie su dimisión el próximo lunes, si no que estuvieron "profundizando en la forma en la que se encontraba el presidente" y la manera en que podían ayudarlo, según ha explicado. "Ahora mismo estamos todos muy concentrados en que la decisión que tome el lunes sea la de continuar al frente de un proyecto imprescindible para este país que está siendo un proyecto de éxito en materia económica y social", ha remarcado. Además, Montero considera que Sánchez expresó su "límite" en la carta que hizo pública en la víspera dirigida a la ciudadanía y en estos días va a valorar y poner en la balanza, por un lado "el impulso desde la Presidencia de un país que está pujando a nivel internacional" y del otro la necesidad de tener pues un entorno y de tener una situación "normal", porque, según ha indicado "él aspira a la normalidad".