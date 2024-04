Los partidos tienen hasta mañana para registrar coaliciones para las elecciones europeas del 9 de junio

Los partidos políticos tienen hasta este viernes por la noche para registrar coaliciones para las elecciones europeas del próximo 9 de mayo, los únicos comicios que se rigen por el sistema de circunscripción única y estatal, no por provincias ni comunidades, lo que favorece la formación de alianzas entre partidos de ámbito territorial o minoritarios. Tras publicarse el decreto de convocatoria de los comicios al Parlamento Europeo, el calendario de la Junta Electoral Central establece que a las doce de la noche de este viernes, día 26 de abril, concluirá el plazo para registrar coaliciones. En su escrito, las coaliciones deberán detallar su denominación, siglas, logo y ámbito territorial, pues aunque la circunscripción es estatal se pueden adoptar denominaciones distintas en función de la comunidad autónoma. También hay que comunicar a la JEC los órganos de dirección de la coalición y la representación de cada uno de los partidos integrantes. DOCE COALICIONES EN 2019 Hace cinco años se inscribieron doce coaliciones, pero sólo Unidas Podemos y las alianzas tejidas por formaciones nacionalistas e independentistas lograron escaño en Estrasburgo. El panorama político ha cambiado desde entonces. En 2019 Unidas Podemos reunió básicamente a Podemos, Izquierda Unida y En Comú, mientras que Compromís, Més y Chunta Aragonesista iban en otra coalición, Compromiso por Europa, que no logró representación. Para las elecciones de junio, Sumar busca agrupar a todas esas formaciones salvo Podemos, que irá por separado con la exministra Irene Montero al frente, y los baleares de Més, que han optado por la coalición de Esquerra Republicana. En 2019 Junts constituyó la coalición Lliures junto con el PDeCAT y la antigua Convergència, que ahora ya no tienen actividad. Entonces su candidato y su logo era Carles Puigdemont, pero este año el expresidente catalán compite en las elecciones catalanas de mayo y en la cita europea su cabeza de lista será su exconseller Toni Comin. Por su parte, Esquerra reeditará la coalición "Ahora Repúblicas" con Bildu y el BNG, a la que este año se suma Més, el socio balear de Sumar. De su lado, el PNV y Coalición Canaria volverán a concurrir juntos en las europeas. En 2019 llevaron la marca Coalición por una Europa Solidaria junto con Proposta per les Illes (PI) de Baleares y Compromiso por Galicia. LA ESPAÑA VACIADA Y LOS NUEVOS PARTIDOS Para estas elecciones europeas hay partidos minoritarios que han anunciado su intención de presentarse y que podrían acabar formando coaliciones con formaciones extraparlamentarias. Esta semana se anunció que los partidos locales de la llamada España Vaciada iban a presentar una coalición para las elecciones de junio bajo la marca Existe y con el exdiputado Tomás Guitarte como cabeza de lista. Al proyecto se pensaban sumar, además de Aragón Existe, formaciones locales como Soria Ya y Cuenca Ahora, partidos independientes de UCIN, y la formación extraparlamentaria Por Un Mundo Más Justo (PUM+J), habitual en comicios de distinto tipo. Ciudadanos, que ha perdido todos sus líderes en los últimos tres años, estaba ya hablando con UCIN, la confluencia de partidos independientes locales, que ha preferido ir con Existe. En estos comicios quieren estrenarse nuevos partidos donde han acabado dirigentes 'naranjas', como Izquierda Española, que llevará en su lista a la eurodiputada Soraya Rodríguez, y el nuevo partido Creer, de Edmundo Bal.